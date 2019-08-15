台南市大觀音亭暨祀典興濟宮 榮獲「神民英講」人氣王

2019-08-15 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市北區大觀音亭暨祀典興濟宮，參加台南市民政局舉辦「神民英講」廟宇文化英語力競賽，以6132票獲得網路人氣票選「最佳人氣獎」，民政局明天晚上6點，在大觀音亭「廟廟市集」活動公開頒獎表揚。

民政局為推展宗教文化，結合宗教觀光，鼓勵廟宇設置外語解說牌，希望廟宇培訓具備外語能力的解說員，廣為宣傳府城宗教特色，推出「神民英講」廟宇文化3分鐘英語力競賽。台南市9家廟宇參加，參賽寺廟有的以團隊上場出賽，進行英語對話或行動劇，有的派出1人發表英語演說，各廟有備而來，內容活潑精采，各有特色。

比賽結束後，民政局將各參賽隊伍的比賽影片放在網路上交由民眾公投，7月12日至31日期間進行，票選「最佳人氣獎」，經市民朋友踴躍投票後，由大觀音亭暨祀典興濟宮獲得，高達6132票。

英國文豪莎士比亞著名的「羅密歐和茱麗葉」一劇，2名相愛的年輕男女因雙方家族是死對頭，無法在一起，大觀音亭參賽影片以大觀音亭闊嘴月老擅於說媒為主題，安排「大觀音亭月老公」出面協助兩人，以其神力排解兩家族的成見完成兩人心願。