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嘉市爭取前瞻計畫經費14億 要增設1100格的停車位

2019-08-15 18:47聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市人口密度全國第2，停車位往往一位難求，市府交通處長鄭君健說，積極爭取前瞻計畫預算，預計興建總經費14億多元的4座停車場，共有1100多個席位，目前由交通部公路總局正在審查中，還有向阿里山林鐵處、國防部和國產署爭取5座停車場，也超過上千個車位，加上現有的停車場，將會超過一萬格停車位，就是為了解決民眾停車之苦。

向中央爭取的4座停車場附近都有強烈停車需求，包括「停6立體停車場」、「崇文國小操場地下停車場」附近鄰近文化路商圈，人車擁擠，「嘉北國小操場地下停車場」附近道路狹窄，「義昌公園地下停車場」則是附近沒有都市計畫停車場。

嘉義市府共有31場公有停車場，近年陸續增設停車場，例如，在文化夜市南側增設150格、吳鳳北路與民族路口增設127格和體育場周邊開闢92格停車場。

最近與國財署合作開發建設檜村里和大同國小2處停車場，共120格，雙方已簽約，因附近路邊停車難，市府搜尋到附近有公有土地，因此積極合作開發。

另外，為解決秀泰影城、森林之歌和檜意森活村的停車之苦，向阿里山林鐵處爭取舊魚市場、行政執行署對面的空地設置停車場，也向國防部爭取舊燈會場地設置停車場，以解民族路和垂楊路商圈附近的停車需求。

交通處也將提升補助民眾釋放空地設置停車場的誘因，若民眾有意釋出博愛、博東、新生、彌陀和興業東西路的範圍空地，也將從每格3000元的補助，提升到5000元，未來也會公告廣向民間爭取空地，並協助停車業者開發闢設。

目前公有停車場都是第一小時以20元計費，為節省民眾荷包及提升停車周轉率，下半年度起，陸續採平日採30分鐘10元、假日採30分鐘15元計費。

為提供民眾便利搜尋車位，也在「愛嘉義」app上顯示剩餘車位資訊，未來也會在路邊架設車牌辨識系統的攝影機，逐步取代人工收費，採用智慧開單模式。

嘉義市車多擁擠，市府交通處已向中央申請前瞻計畫經費，闢建停車場。記者李承穎／攝影
嘉義市車多擁擠，市府交通處已向中央申請前瞻計畫經費，闢建停車場。記者李承穎／攝影
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嘉義市車多擁擠，市府交通處已向中央申請前瞻計畫經費，闢建停車場。記者李承穎／攝影
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嘉義市車多擁擠，市府交通處已向中央申請前瞻計畫經費，闢建停車場。記者李承穎／攝影
嘉義市車多擁擠，市府交通處已向中央申請前瞻計畫經費，闢建停車場。記者李承穎／攝影
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停車場嘉義阿里山

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