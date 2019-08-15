影／普度超澎湃！100餘頭全豬、500餘桌供品

2019-08-15 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



今天中元節，嘉義縣東石港口宮舉辦中元普度法會，祭品500餘桌、贊普全豬百餘頭，數量雖較往年少，仍相當壯觀。廟方坦言今年租全豬價格微漲，贊普數量、供桌都比較少，主因今年輪辦村庄「角頭」比較小，另鄉村人口外移也是原因。

東石港口宮總幹事陳啟林說明，過去贊普都是信徒自行購豬，每頭豬連工錢約萬餘元，普度豬拜完後再將豬分給親戚好友，每次普度都聚集上千桌牲禮、數百頭全豬，近年因豬價上漲，贊普後分豬肉也麻煩，部分村民改租豬贊普，3年前部分肉品商擔心被衛生單位稽查、增添困擾，不願出租豬隻，廟方才開始協助招標贊普豬。

陳啟林指出，「中元贊普豬出租」公開招標，有「普度後不得回收輪普」等規定，業者必須提供百公斤以上公豬，預先冷凍，普度當天下午再將豬公載到廟口，依習俗採俯臥方式，撐在普度格架上，普度活動晚間結束後即載回處置，業者要製作肉乾或其他肉製品廟方不過問。

「自買豬拜才有誠意」住高雄市張姓信徒，今天專門自買1頭百餘公斤豬，載到港口宮參加贊普，他認為每年就回家鄉參普一次，用租的感覺缺少誠意，全豬拜完後，會請豬販幫忙，剖分給親友吃平安。

陳啟林說，今年共有119組信徒登記租贊普豬，每頭豬租金3750元，價格比去年高、數量比往年少，主因除了輪辦「角頭」比較小，該村普度援救比較少普全豬，另一原因是近年鄉下人口不斷流失，人口少、贊普數量當然也少。