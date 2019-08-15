國內首創佛珠與一卡通結合 北港武德宮「珠運通」上市

2019-08-15 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港武德宮與酷碁科技公司、一卡通票證公司合作，將科技與宗教佛珠結合，成功研創國內第一款易付佛珠「珠運通」，把一卡通功能融入佛珠之中，首批發行一萬條，今天在法師加持後上市，將來「珠運通」載在手上，既可保平安也讓生活更便利。

北港武德宮財神廟以文創見長，獨樹一格，諸多財神文創品叫好又叫座，多年前率先發行財神一卡通之後，最近更進一步和酷碁、一卡通合作開創「珠運通」，即一卡通念珠。

武德宮主委林安樂說，「珠運通」命名取自諧音諸運通，依佛珠大小推出兩款，可庇佑財運事業、學業姻緣等運勢亨通，且可多元行動支付，戴上佛珠不僅保平安且等於帶上錢包，從小額消費、大眾交通運輸、觀光景點等通路，不論購物結帳或搭公車只要佛珠「嗶！」一聲即完成付款，便利又安全，也有交易查詢功能，若遇有長輩不小心走失，可透過此功能搜尋交易紀錄作為協尋參考。

武德宮今天邀一卡通總經理程子箴、青雲科技副董呂仰鎧、宏碁創新週邊產品事業總處長藍紹文共同發表這款新創的佛珠一卡通，並利用中元梁皇寶懺普度法會，請來萬佛寺的法藏法師，以及府城延陵道壇道長吳政憲，為「珠運通」加持。

酷碁董事長高樹國表示及一卡通總經理程子箴表示，為讓一卡通更貼近生活，已推出智慧手錶及智慧指環等穿戴式支付商品，這次跨支付、科技及宗教領域合作開創智慧佛珠，帶給支付更便利、心靈更安定，意義非凡。