雲林海洋音樂祭17日登場 孫盛希、J.Sheon等輪番演出

2019-08-15 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣政府推展雲林濱海生態觀光旅遊活動，將於8月17、18日在四湖鄉三條崙海水浴場舉辦首屆「2019雲林海洋音樂祭」，邀請到流行音樂歌手孫盛希、「音樂型男」J.Sheon等藝人歌手演出，縣府今天舉辦宣傳會，邀大家一起到場同樂。

今天宣傳會上，雲林副縣長謝淑亞、縣府文化處長陳璧君與伊林名模等人出席邀大家，一起參加海洋音樂祭，並欣賞雲林縣沿海鄰近地區人文景觀、濕地生態賞鳥活動、漁村知性體驗及宗教文化等。

謝淑亞表示，雲林縣擁有山、海、平原多樣化自然環境，也富有人文特色與美食小吃，近年縣政府與在地單位推動四湖鄉三條崙海水浴場活化計畫，盼藉由這次「雲林海洋音樂祭」，讓人享受雲林恬靜的樂活漁村氣息。

活動將邀請到歌手孫盛希、「音樂型男」J.Sheon、知名DJ、生存空間樂團及在地街頭藝人演出；活動內容更規劃運動名模王麗雅帶領光合瑜珈、模特兒時尚泳裝秀、陽光ZUMBA，還有比基尼沙灘排球、淨灘活動、美食市集等。