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中元節變「乖乖」創意競賽 黃敏惠：大家都乖乖

2019-08-15 14:53聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市府今天下午1點在市政府門口舉辦中元節祭祀，各局處都不約而同都擺上「乖乖」餅乾當供品，還寫上創意標語，例如，教育處寫「公文順順順、孩子都很乖」、智慧科技處也放上「機台乖乖不出包」的乖乖餅乾，當場變成「乖乖」趣味創意競賽，市長黃敏惠也逗趣地說「你乖乖，我乖乖，大家都乖乖」。

黃敏惠今天帶領市府團隊在市政府門口主持祭祀，祈求國泰民安，風調雨順，祭祀後巡視各局處的供品，發現大家都很有創意，教育處長林立生的標語寫著「教育一直都在、業務全退開」、「教育乖乖、同仁都很乖」，希望教育處的業務順利。

黃敏惠說，教育是無所不在的，很多問題的根源都是教育，教育的根做得好，我們的業務就變得「少少」，就像倫理道德做得好，就不需太多法律約束，很認同教育處的標語。

社會處的業務有與婦幼有關，處長林家緯在祭祀時，特別準備一張小桌子，上頭擺放許多餅乾、可樂，特別給「小朋友」準備，社會處的同仁也在乖乖餅乾上寫道「吃飯皇帝大」、「個案心平氣和，全家平安」和「全嘉幸福好過來」等語，讓黃敏惠也會心一笑。

黃敏惠說，這次由各局處都準備乖乖，其實看著大家的標語，也覺得很趣味，市府也跟得上「乖乖流行」，其實市府很努力在做，「盡人事，聽天命就對了」。

社會處長林家緯（右）為「小朋友」準備餅乾，市長黃敏惠也喊出「你乖乖，我乖乖，大家...
社會處長林家緯（右）為「小朋友」準備餅乾，市長黃敏惠也喊出「你乖乖，我乖乖，大家都乖乖」口號。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠看著大家的創意標語，也覺得很趣味。記者李承穎／攝影
市長黃敏惠看著大家的創意標語，也覺得很趣味。記者李承穎／攝影
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教育處長林立生希望孩子都很乖，教育業務順利。記者李承穎／攝影
教育處長林立生希望孩子都很乖，教育業務順利。記者李承穎／攝影
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嘉義市府的中元節祭祀活動，當場變成「乖乖」趣味創意競賽。記者李承穎／攝影
嘉義市府的中元節祭祀活動，當場變成「乖乖」趣味創意競賽。記者李承穎／攝影
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嘉義市府的中元節祭祀活動，當場變成「乖乖」趣味創意競賽。記者李承穎／攝影
嘉義市府的中元節祭祀活動，當場變成「乖乖」趣味創意競賽。記者李承穎／攝影
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嘉義市府的中元節祭祀活動，當場變成「乖乖」趣味創意競賽。記者李承穎／攝影
嘉義市府的中元節祭祀活動，當場變成「乖乖」趣味創意競賽。記者李承穎／攝影
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黃敏惠倫理

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