推廣東山旅遊 兩天一夜生態教室旅遊正夯

2019-08-15 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



主打農事體驗以及生態導覽兩大主軸，台南市番社蔬果聯盟結合稻荷咖工作坊，本月底推出兩天一夜「蝶蝶不休の農家生態教室」體驗遊程，限40個名額，即日起受理報名。

台南市政府農業局與農委會水土保持局台南分局合作，透過農村再生亮點加值多元增能培訓計畫，搭配生態實踐、友善人文、食農教育、深度體驗等議題來強化過去農村再生社區推動成果，藉由台南市事業經營體番社蔬果聯盟、稻荷咖工作坊兩個富有農村體驗團體的經驗分享與技術傳承。

台南市政府農業局今在東山區番社蔬果聯盟舉辦記者會，主辦單位說，31日首日由番社蔬果聯盟成員林俊儀等人，導讀172線的永續旅遊以及帶領遊客種植誘蝶植物與探索東山地區著名的蝙蝠洞，期望消費者在買到好農產之餘，更能夠走進大自然，認識東山生態之美。

為兼顧環境與農產，番社蔬果聯盟堅持友善環境種植，栽種出讓民眾食在安心及美味之水果，此次遊程中將帶領遊客體驗紅龍果吐司DIY。

次日將前往白河地區體驗「蓮」活動，帶領遊客下田採收蓮蓬、體驗剝蓮子，以食農教育的概念讓遊客親身接觸、體驗白河蓮子從種植、生產到餐桌的產程。活動也結合荷染體驗，將原本廢棄的蓮蓬再生利用，曬乾並熬煮成荷染原料，讓遊客製作出專屬自已荷染作品，並且大啖最新鮮及在地的蓮花餐。