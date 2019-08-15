雲縣府打造「古坑溝子埧產業園區」 將創造180億產值

2019-08-15 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



為解決雲林長期產業用地不足，雲林縣府規畫打造「古坑溝子埧產業園區」，落成後該地甘蔗田變產業園區，將提供4000個就業機會、每年180億元產值。

雲林縣長張麗善表示，縣內既有工業區土地使用已達飽和，已無多餘用地釋出，加上部分早期開發工業區面臨設施老舊、公共設施嚴重不足…等等的問題，除透過既有園區改善公共設施機制，新設產業園區勢在必行其必要。

縣府建設處長李俊興表示，「古坑溝子埧產業園區」申請設置報編，中央補助新台幣3114萬元，縣府自籌340萬元，開發面積約68.84公頃，完工後將可提供41.6公頃用地給廠商建廠，預計引進產業以食品及飼品產業為主，其次為智慧機械產業及其他低汙染產業。

他說，計畫園區土地權屬百分之98%是台灣糖業公司為主，剩餘有三筆國有土地、一筆私人土地，私人土地地主已經同意協議價購，若明年底順利通過環評拿到開發許可，約3.5年就能將古坑產業園區打造完成並招商，預估開發成本約44億元。