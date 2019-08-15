台南永康仁德水患難治？蘇煥智：200年前古鯽魚潭

2019-08-15 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



8月13日一場豪大雨，造成台南永康、仁德及歸仁一帶淹大水，對南瀛文史很有研究的台南市觀光旅遊局專員陳宏田，花30年撰寫「台南大灣陳厝宗譜」，他在臉書表示：「雨勢最大量集中永康、仁德、歸仁附近，似乎要把古鯽魚潭再下回來。」

陳宏田說，鯽魚潭俗稱鯽仔魚潭，其範圍約相當今永康東半側往南達仁德部分行政區域，早年潭中盛產鯽仔魚等淡水魚得名。鯽魚潭昔為重要的台灣縣八景之一，有「鯽潭霽月」、「東湖」、「龍潭」等雅名，景致宜人，吸引不少文人騷客於薄暮時，來此「釣月」。然，歲月如梭，物換星移，鯽魚潭域今多已消失。目前當地僅留有「鯽魚潭橋」。

前台南縣長蘇煥智也在臉書提出《如何治理永康、仁德水患？》他表示，治理永康、仁德水患，必須先了解曾文溪、台江內海、鯽魚潭及三爺宮溪的滄海桑田地理變遷的歷史。台南永康在1828年前有本來有一個很大的湖叫鯽魚潭，是當時的府城八景，風景優美的地方。當時鯽魚潭的水是往北流到台江內海。

蘇煥智說，因為1823年台南地區連續下了半個多月的豪大雨，曾文溪由原來往西港、佳里、將軍北注入海，而由安定鄉蘇厝西北處往南改道，直接注入台江內海，並由上游挾帶大量泥沙注入台江，導致台江內海快速淤積。

而直在1828年鯽魚潭北出口遭到淤積堵塞。因為連續大雨，鯽魚潭的水遂改道往南成為今之三爺溪。而鯽魚潭改道往南流出後遂逐漸陸浮，人民爭先占地圍岸作魚塭，接著又填土改為農田。

二次戰後台南市的城市化、工業化快速發展，而擴大侵占至永康、仁德原鯽魚潭陸浮之農地及三爺溪的舊河道。所以逢大雨必淹，是那裡本來就是鯽魚潭及三爺溪的舊河道。是人類侵占了大自然的洪泛區。所以要徹底解決，必須「道法自然」，而且要有系統管理的方法！

蘇煥智提出有關永康、仁德（古鯽魚潭）三爺宮溪上游大淹水問題，幾年來他都鼓吹下列二項徹底治水的對策：

1、「道法自然」，在上游推動「鯽魚潭再現」系列滯洪池。並採取創新式區段徵收的方式取得治水用地，可以大幅減少徵收用地。有關創新式區段徵收再另案説明。

2、三爺溪及二仁溪交𣿬口，設立大型防潮閘門丶抽水站。