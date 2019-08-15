親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

血不濃於人民幣？土耳其微妙的「維吾爾無力感」

全台只此一家！她名字叫「奧婠」 你會念嗎？

台南永康仁德水患難治？蘇煥智：200年前古鯽魚潭

2019-08-15 10:34聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

8月13日一場豪大雨，造成台南永康、仁德及歸仁一帶淹大水，對南瀛文史很有研究的台南市觀光旅遊局專員陳宏田，花30年撰寫「台南大灣陳厝宗譜」，他在臉書表示：「雨勢最大量集中永康、仁德、歸仁附近，似乎要把古鯽魚潭再下回來。」

陳宏田說，鯽魚潭俗稱鯽仔魚潭，其範圍約相當今永康東半側往南達仁德部分行政區域，早年潭中盛產鯽仔魚等淡水魚得名。鯽魚潭昔為重要的台灣縣八景之一，有「鯽潭霽月」、「東湖」、「龍潭」等雅名，景致宜人，吸引不少文人騷客於薄暮時，來此「釣月」。然，歲月如梭，物換星移，鯽魚潭域今多已消失。目前當地僅留有「鯽魚潭橋」。

前台南縣長蘇煥智也在臉書提出《如何治理永康、仁德水患？》他表示，治理永康、仁德水患，必須先了解曾文溪、台江內海、鯽魚潭及三爺宮溪的滄海桑田地理變遷的歷史。台南永康在1828年前有本來有一個很大的湖叫鯽魚潭，是當時的府城八景，風景優美的地方。當時鯽魚潭的水是往北流到台江內海。

蘇煥智說，因為1823年台南地區連續下了半個多月的豪大雨，曾文溪由原來往西港、佳里、將軍北注入海，而由安定鄉蘇厝西北處往南改道，直接注入台江內海，並由上游挾帶大量泥沙注入台江，導致台江內海快速淤積。

而直在1828年鯽魚潭北出口遭到淤積堵塞。因為連續大雨，鯽魚潭的水遂改道往南成為今之三爺溪。而鯽魚潭改道往南流出後遂逐漸陸浮，人民爭先占地圍岸作魚塭，接著又填土改為農田。

二次戰後台南市的城市化、工業化快速發展，而擴大侵占至永康、仁德原鯽魚潭陸浮之農地及三爺溪的舊河道。所以逢大雨必淹，是那裡本來就是鯽魚潭及三爺溪的舊河道。是人類侵占了大自然的洪泛區。所以要徹底解決，必須「道法自然」，而且要有系統管理的方法！

蘇煥智提出有關永康、仁德（古鯽魚潭）三爺宮溪上游大淹水問題，幾年來他都鼓吹下列二項徹底治水的對策：

1、「道法自然」，在上游推動「鯽魚潭再現」系列滯洪池。並採取創新式區段徵收的方式取得治水用地，可以大幅減少徵收用地。有關創新式區段徵收再另案説明。

2、三爺溪及二仁溪交𣿬口，設立大型防潮閘門丶抽水站。

蘇煥智說，台灣治水問題涉及中央政府權力及財稅下放問題。到現在為止二仁溪、三爺宮溪仍屬於中央管轄河川、其治理治水預算仍是由經濟部水利署管轄，經費也由中央補助。

清朝康熙年間的古地圖，古鯽魚潭位置就在現今台南永康仁德間。圖／取自陳宏田臉書
清朝康熙年間的古地圖，古鯽魚潭位置就在現今台南永康仁德間。圖／取自陳宏田臉書
分享

台江蘇煥智治水

相關新聞

嘉市第三間非營利幼園 「橡木子」揭幕

2019-08-14 23:23

雲縣拚觀光 增觀光發展科

2019-08-14 23:23

行動劇推廣器捐 全台醫院巡迴70場

2019-08-14 23:21

陸客不來 業者強化文創觀光自救

2019-08-14 23:19

陸客限縮 雲嘉南出招救觀光

2019-08-14 23:16

嘉義「老人動動班」 背書包動起來、延緩失能

2019-08-14 18:19

嘉市第三間非營利幼兒園揭牌 還設有「開心農場」

2019-08-14 18:12

嘉義縣世界搏茶會 下月首度移師中埔鄉舉辦首屆紅茶大賽

2019-08-14 17:16

捐藏書像嫁女兒 台圖館特聘駐館作家王瓊玲捐書600冊

2019-08-14 15:28

全國器捐同意僅43萬人 虎尾若瑟醫院短劇宣導器捐

2019-08-14 15:04

新增觀光發展科 雲林全力推觀光

2019-08-14 13:48

每年吸引20萬人潮！ 全台獨嘉「 大士爺文化祭開跑」

2019-08-14 12:08

中秋佳節將至 雲縣府舉辦身心障礙愛心產品促銷活動

2019-08-14 11:34

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／彰化有天體營？網友驚「我是看到什麼了？」

2019-08-14 20:23

下雨這樣穿就不會濕？澎湖路邊出現比基尼辣妹

2019-08-14 17:01

彰化爌肉太有名 父子聯手開發爌肉「脆肉鬆」搶手

2019-08-14 19:00

今年國慶煙火超過30分鐘 音樂與煙火齊美

2019-08-14 17:40

考驗你的中文程度！全台只此一家 她的名字叫「奧婠」

2019-08-15 10:18

原來宜蘭人身分證這麼好用 爽爽吃飯店美食享優惠

2019-08-15 07:43

一天兩班公車、距離百公里卻無地域加給？連縣府也不平

2019-08-14 19:26

影／空拍看基隆中元祭放水燈遊行 宛如不夜城

2019-08-14 21:37

「沒表演就被趕」表演團體傻眼 基隆中元祭遊行挨批

2019-08-15 10:11

每年吸引20萬人潮！ 全台獨嘉「 大士爺文化祭開跑」

2019-08-14 12:08

搶先看！竹縣首間公托亮相 最快9月底開始收托

2019-08-14 16:46

殯葬自治條例提案修正設啟用距離規範 苗議會表決退回

2019-08-14 13:47

中元祭放水燈遊行基隆封城 蔡英文：這座城市正脫胎換骨

2019-08-14 20:05

影╱基隆望海巷放水燈頭岸上失火 提早喊「發喔！」

2019-08-14 23:33

台中資深議員涂明榮今辭世 擔心藍營不團結、弱勢無助

2019-08-14 14:21

蔡總統色彩屋朝聖讚好美 飛天掃帚拍照卡卡的沒跳

2019-08-14 19:01

林智堅拜訪劉增應 10顆星縣市長交流施政經驗

2019-08-14 16:50

彰化農地重劃一甲子 這幾個鄉鎮還在努力中

2019-08-14 15:04

公共設施追求智慧建築 鄭文燦：徒增成本不一定好用

2019-08-14 18:33

影╱基隆放水燈熊熊烈火海上好兄弟引路 越旺越發

2019-08-15 00:26

看見恆春半島的美好和魅力 屏日生活市集周六日登場

2019-08-15 08:19

六都市長政治獻金花最少 鄭文燦還退還企業600萬元

2019-08-14 22:17

台南永康仁德水患難治？蘇煥智：200年前古鯽魚潭

2019-08-15 10:34

彩繪稻田插秧黃偉哲帶領拜田頭 農業局：10月來六甲

2019-08-14 12:09

天熱偏逢冷氣壞 金門醫院病患悶出滿肚火

2019-08-14 19:10

傳因官司將辭職由妻補選 苗縣長徐耀昌：無聊假議題

2019-08-14 14:34

影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36

台農77號稱霸草屯稻米賽 這關鍵害台梗9號慘敗

2019-08-14 18:27

國道4號潭子交流道工程 1個多月兩度崩塌

2019-08-15 00:34

把洋蔥用心當孩子照顧 眾人歉收他獨笑

2019-08-15 07:49

農路破損居民不便 台東縣府斥資百萬修路

2019-08-14 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top