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2019關子嶺溫泉美食節活動下月登場 名湯美景美食俱全

2019-08-15 09:33聯合報 記者謝進盛╱即時報導

2019關子嶺溫泉美食節活動9月21日至10月20日登場，台南市政府觀光旅遊局指出，今年以溫泉、夜祭、浴衣、美食等元素來推廣，邀請各地遊客來體驗關子嶺風景區獨特旅遊魅力。

觀光旅遊局指出，結合西拉雅國家風景區等資源，市府對推廣關子嶺溫泉區不遺餘力，除每年暑假期間的火王爺祈福踩街(拉山車)、蝴蝶遊樂園、以及關子嶺溫泉美食節外，更於2019年台灣燈會「友好城市燈區」以「台南關子嶺溫泉區」為主題行銷台南全台唯一的泥漿溫泉。透過一系列的推廣，遊客人數自105年起年年突破100萬人次，107年榮獲交通部觀光局評選「全台10大好湯名泉冠軍暨南湯首選溫泉區」。

關子嶺溫泉節相關活動自2003年開辦以來，邁入第15年，9月21日下午會有吉祥物見面會，晚上6點半「開幕暨夜祭巡行活動」、10月12日「浴衣納涼野餐活動日」，活動期間還有假日市集、浴衣體驗、關嶺風呂套票、在地風土旅行、平日住宿送桶仔雞(雞+酒)專案、溫泉美食推廣、3D光雕秀、主題攝影比賽、夜間街景燈飾營造等多項系列活動。

觀旅局說， 擁有「名湯+美景+美食」的關子嶺溫泉區，除有百年歷史的特殊泥湯，周邊又有好漢坡、水火同源、火山碧雲寺等風景名勝，相關旅遊資訊請至台南旅遊網：https://www.twtainan.net/或「台南旅遊」臉書粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan查詢。

2019關子嶺溫泉美食節活動下月登場，圖為去年開幕暨夜祭巡行活動盛況。圖/台南市...
2019關子嶺溫泉美食節活動下月登場，圖為去年開幕暨夜祭巡行活動盛況。圖/台南市政府觀光旅遊局提供
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2019關子嶺溫泉美食節活動下月登場，著名的桶仔雞料理，是饕客必點美食。圖/台南...
2019關子嶺溫泉美食節活動下月登場，著名的桶仔雞料理，是饕客必點美食。圖/台南市政府觀光旅遊局提供
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2019關子嶺溫泉美食節活動下月登場，台南市府觀旅局邀遊客來泡湯。圖/台南市政府...
2019關子嶺溫泉美食節活動下月登場，台南市府觀旅局邀遊客來泡湯。圖/台南市政府觀光旅遊局提供
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