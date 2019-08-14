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陸客不來 業者強化文創觀光自救

2019-08-14 23:19聯合報 記者卜敏正謝進盛姜宜菁／連線報導

阿里山森林遊樂區每年都吸引大批陸客來遊玩，陸客暫停自由行後，人數可能驟降。 圖／...
阿里山森林遊樂區每年都吸引大批陸客來遊玩，陸客暫停自由行後，人數可能驟降。 圖／聯合報系資料照片
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南部觀光旅遊業者坦言，現在兩岸關係不利觀光產業，業者必須調整經營方向，透過產官學合作強化文創觀光，不能只靠陸客團，要搶攻自由行國際客及國旅市場，才能幫這波旅遊寒流「點燃柴火」。

嘉義耐斯王子飯店總經理曾慶欑表示，多年前即自行分散市場，飯店每月住宿陸客占2成，目前每天還有5、6團陸客，陸客暫停自由行後，10月起已無陸客團預約，影響1成業績。

像國內里鄰長自強活動，耐斯王子飯店就規畫「一泊二食」套裝行程，暑假配合嘉市府推「強棒出擊」，搶攻親子團。近日韓日貿易戰，韓國遊客不去日本改來台灣，旅遊業也受惠。

為自救觀光，嘉義縣觀光協會理事長蕭道隆日前緊急開理監事會，決定推出「從海平面玩到阿里山」，衝刺嘉縣國旅套裝行程，希望減輕因陸客不來造成的衝擊。

蕭道隆說，行銷對象以國旅遊客為主，分山線、海線一日遊，山海線二日遊，近期將聯絡招募國旅的旅行社和導遊，舉辦遊程推介會。

在台南的尖山埤江南渡假村指出，台南陸客原本就比其他縣市少，只要有商機的市場都會去開拓。

導遊小高說，陸客購買力的確不容小覷，但長期以來國內旅遊市場有削價競爭的亂象，尤其陸客團價格戰更殺，現階段暫停陸客自由行，對健全國旅市場未必是壞事。

陸客自由行

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