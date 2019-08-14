全國技能競賽下月登場 汽車噴漆少女日練12小時拚金
18歲汽車噴漆女選手蔡佳蓓，報名參加全國技能競賽，不怕辛苦日練12小時，盼在男生群中奪下金牌。
第49屆全國技能競賽9月16日至20日將在台中登場，有47職類668名選手競技，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署派出34職類128名選手出賽，蔡佳蓓在參賽選手中相當搶眼。
蔡佳蓓是汽車噴漆選手，嘉義民雄農工汽車科畢業，從小在親戚的汽車保養廠裡玩耍長大，對顏色很有興趣，讓她決定走汽車噴漆這條路。
她說，平常噴漆常拿噴槍、搬板件等重物，因為有粉塵及油漆溶劑，所以也都穿防塵衣、長袖、長褲、防護鞋，戴濾毒面罩、手套、眼鏡、帽子及耳塞等，幾乎全身都包起來，雖然很悶熱辛苦，但只要有興趣，就能樂在其中，而且很有成就感。
蔡佳蓓表示，女生很少從事這行，就讀汽車科時，班上也只有她一個女生，但她個性陽光、熱愛運動，身處男生群中也能很自在，更因為細心、刻苦耐勞等特質，只練一年就拿下分區賽銀牌，進階到全國賽，現在她每天練習12小時，盼能拿下金牌證明自己的實力。
雲嘉南分署長劉邦棟說，汽車噴漆是比較艱辛、辛苦的職類，而今年汽車噴漆全國賽選手蔡佳蓓及國際賽國手楊婷喻都是女性的選手，表示職業不分男女，只要有興趣、肯努力、精益求精，都能闖出一片天。
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