全國技能競賽下月登場 汽車噴漆少女日練12小時拚金

2019-08-14 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



18歲汽車噴漆女選手蔡佳蓓，報名參加全國技能競賽，不怕辛苦日練12小時，盼在男生群中奪下金牌。

第49屆全國技能競賽9月16日至20日將在台中登場，有47職類668名選手競技，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署派出34職類128名選手出賽，蔡佳蓓在參賽選手中相當搶眼。

蔡佳蓓是汽車噴漆選手，嘉義民雄農工汽車科畢業，從小在親戚的汽車保養廠裡玩耍長大，對顏色很有興趣，讓她決定走汽車噴漆這條路。

她說，平常噴漆常拿噴槍、搬板件等重物，因為有粉塵及油漆溶劑，所以也都穿防塵衣、長袖、長褲、防護鞋，戴濾毒面罩、手套、眼鏡、帽子及耳塞等，幾乎全身都包起來，雖然很悶熱辛苦，但只要有興趣，就能樂在其中，而且很有成就感。

蔡佳蓓表示，女生很少從事這行，就讀汽車科時，班上也只有她一個女生，但她個性陽光、熱愛運動，身處男生群中也能很自在，更因為細心、刻苦耐勞等特質，只練一年就拿下分區賽銀牌，進階到全國賽，現在她每天練習12小時，盼能拿下金牌證明自己的實力。