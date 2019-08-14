嘉義「老人動動班」 背書包動起來、延緩失能

2019-08-14 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣連續12年老化人口比率冠居全台，民雄鄉衛生所為了延緩老人失能，成立「老大人動動班」，提出「要活就要動」口號，每周透過固定上課，結合社區資源，營造健康老化生活圈。中正大學與社區合作，慷慨捐贈長輩書包，縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒今天到場為大家背書包、期許大家快樂動起來、呷百二。

翁章梁引用統計數據指出，國人平均壽命約80歲，其中活到71歲是健康的，意即有9年處在不健康狀態，9年當中有5至6年是需要被照顧的，如果要活的健康，擁有自理能力，不需要依靠別人，快樂生活必須靠「飲食」和「運動」，動動班就是健康班，這是縣府推行不老運動非常重要的一環。

他說，今天擔任「授贈大使」，為這群老學生佩帶書包，期許大家用年輕的心，找到樂齡健康學習的新方向。在歡樂自在環境下，在活動中想像年輕模樣，回春ㄧ下，也希望動動班學員，養成規律運動與社區參與習慣。

民雄鄉「老大人動動班」的學員，可玩彈力帶、彈力球，透過運動、認知、懷舊、唱歌等課程，享受「逆齡、樂活」真義，「延緩失能」不是口號，而是每天都必須實踐的行動。

國立中正大學也在這次活動，展現學校與社區合作誠意，慷慨捐贈動動班書包及T恤，縣議員林淑完也大力贊助。