嘉市第三間非營利幼兒園揭牌 還設有「開心農場」

2019-08-14 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市府持續擴大公共化教保服務，委託福智文教基金會設置「橡木子非營利幼兒園」，開放3到6歲的幼兒就讀，每人每月負擔不超過3500元，至今90個名額搶光，市長黃敏惠今天揭牌，她說，嘉市有三所非營利幼兒園，橡木子幼兒園課程重視生命教育並涵養品格為主，設有親近自然、體驗食農的開心農場。

黃敏惠昨天與校方一同在幼兒園的「開心農場」，種下青剛櫟種子，園長陳怡君說，這棵樹未來延展性很強，希望孩子可以跟這棵樹一同成長，未來長大了也與樹一樣堅韌，在各行各業發光發熱。

陳怡君說，園區最有特色就是「開心農場」，是北興國中位於忠孝路的舊大門，剛好有一塊長方形農地，種植木瓜、芋頭和芭樂等作物，未來還會配合課程種下更多作物，讓孩子們瞭解「產地到餐桌」，未來能愛惜食物。

黃敏惠說，幼兒啟蒙教育對孩子的一生非常重要，市府重視教育，打造普及、優質及收費合理的幼兒園。第三所非營利幼兒園今日揭牌，硬體設備優質，師資堅強，不僅啟發孩子興趣，從生活紀律到品格教育，都做得很好。歡迎有興趣的家長帶孩子來看看。

今日典禮首先由福智太鼓、興嘉擊鼓帶來氣勢十足的精采表演，揭幕後黃敏惠市長、陳怡君園長等貴賓共同植樹，期待小小幼苗未來長大後，能讓世界更美好。隨後眾人前往教室參觀硬體設施，黃敏惠更和小朋友一起發揮創意，用果乾裝飾餅乾，氣氛溫馨。

教育處指出，非營利幼兒園的服務時間較長，每天服務到下午5點，且可依家長需求辦理課後留園，也比照私立幼兒園，寒暑假不休息，可以讓家長安心工作，免於沉重托教費用的壓力。