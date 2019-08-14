嘉義縣世界搏茶會下月首度移師中埔鄉舉辦首屆紅茶大賽

2019-08-14 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣前縣長張花冠任內連辦3屆世界搏茶會，都選在3月六腳鄉蒜頭糖廠西側倉庫區舉行，縣長翁章梁上任重新檢討，變更時間地點，地點首度改到阿里山公路旁中埔鄉農會金蘭辦事處，定9月7日至16日一連10天，配合秋節連假，首度舉辦高山茶都．嘉義「世界搏茶會優質紅茶評鑑比賽」，即日起至18日報名，報名參賽免費，歡迎世界及台灣各茶區、茶業、茶農及各地愛好茶葉達人報名參賽。

文化觀光局說，阿里山高山茶素有「世界第一等」名號，備受國內外消費者青睞，近年茶農研發阿里山高山紅茶，具有紅茶甘韻及阿里山特有山韻風味，湯色紅豔、香氣迷人、茶韻高雅在市場大受歡迎，縣府今年特別舉辦世界搏茶會優質紅茶評鑑比賽，落實「搏」茶意涵，提升茶農紅茶製茶技術，透過評鑑比賽進行分級包裝，以利品牌行銷。

紅茶評鑑比賽23及24日評審，9月公佈成績，獎項特等獎1名（獎金2萬元與賀匾）、頭等一獎1名（獎金8000元與賀匾）、頭等獎3名（獎金5000元與賀匾）以及金質、銀質及優良獎數名頒發獎狀，歡迎民眾9月7日至16日到中埔農會金蘭分部倉庫（阿里山公路172號）世界搏茶會活動會場，品嘗高山紅茶。