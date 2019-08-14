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捐藏書像嫁女兒 台圖館特聘駐館作家王瓊玲捐書600冊

2019-08-14 15:28聯合報 記者魯永明╱即時報導

105歲國立臺灣圖館首位特聘駐館作家、中正大學中文系所專任教授王瓊玲，原定9日在台圖館與讀者第一次約會演講，因利奇馬颱風假，延到今天下午登場，王在臉書貼文說，捐書像嫁女兒，今天她先捐出家中藏書五分之一，大約600冊，日後還會持續捐出約2000冊重要圖書及資料給國臺圖。

王瓊玲說「能夠成為創館105周年台圖館首位特聘駐館作家，並設立贈書專區，是我今生今世無上的榮耀。我愛聽故事、說故事、寫故事、演故事，所以，我研究古典小說，創作現代小說、散文，又編寫傳統的崑劇、京戲、歌仔戲、客家大戲以及現代廣播劇。我樂在其中，也成長、淬練在其中。

我創作的小說與戲劇，往往取材於現實人間。因此，我深深覺得也要回饋於現實人間。我很幸運，有「教授」的職位可以安身立命，我更要督促自己，以「創作人」的使命來發光發熱。我是一個愛買書、愛看書、愛寫書、又愛教書的人。圖書館可說是我另一個喜愛的、甜蜜的家。捐書不是斷、捨、離。

捐書像嫁女兒，因為無形的因緣聚匯、有形的選擇呵護，讓女兒有了最好的歸宿，可以開創更廣大更豐富的未來人生。所以，今天我先捐出家中藏書的五分之一，大約600冊，日後還會持續捐出約2000冊的重要圖書及資料給國臺圖。

教書是以學校為中心，面對的是學生。擔任駐館作家，是進一步與群眾深入的接觸，進行心靈的交流、生命經驗的分享。因此，對於我個人的學術研究及藝文創作，有著無上的深刻意義。未來的一年，我會常常待在國臺圖這個知識的大殿堂，參與許多活動；也隨時歡迎讀者大眾來找我，我們一起聊天、讀書，共度美好的時光。」

王瓊玲是嘉義縣梅山鄉人，被稱為「梅山女兒」，獲聘國臺圖首位駐館作家，鄉親與有榮焉，王是世新大學中文系創系系主任、中正中文系所專任教授，右手撰寫嚴謹學術論文；左手創作精采小說、散文，編寫崑劇、京戲、歌仔戲、現代話劇、電臺廣播劇， 她一開口就能把人帶進故事魅力裡。

國立臺灣圖館首位特聘駐館作家、中正大學中文系所專任教授王瓊玲，今天先捐出家中藏書...
國立臺灣圖館首位特聘駐館作家、中正大學中文系所專任教授王瓊玲，今天先捐出家中藏書五分之一，大約600冊。圖／擷取王瓊玲臉書
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