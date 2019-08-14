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國道新玩法 觀光烘培工廠進駐關廟服務區

2019-08-14 13:30聯合報 記者陳俞安╱即時報導

台南關廟服務區是來往大高雄與墾丁等景點的重要中繼站，也是國道三號最南端的服務區。為結合台南在地鳳梨與酪農產業，打造具歡樂童趣的風格，以「嬉遊關廟」為創意主題，衍生南北二站的「鳳梨遊趣館」與「酪農游牧場」，除了有超萌的羊駝提供民眾近距離觀賞拍照之外，在今年暑假開始，區站業者南仁湖企業與南台灣知名烘焙業者聯手打造專屬國道的Pan手感觀光工廠

Pan手感觀光烘焙工廠位於服務區北站1樓休息大廳內，透過開放式烘焙廚房設計，可以讓遊客觀賞麵包的製作過程。「Pan胖達小學堂」也不定期會舉辦鳳梨酥的手做DIY課程，現場及網站有開放預約，讓遊客享受烘焙樂趣。

觀光工廠結合在地產業，取材於關廟的鳳梨與柳營的鮮乳，打造來關廟服務區必吃、必買的關廟服務區限定銷售的鳳梨吐司、鳳梨羅宋、鳳梨餐包、鳳梨金磚吐司條以及鳳梨蛋糕等，在2樓休息大廳的南台灣物產館專區還販售關廟三寶的鳳梨、竹筍、關廟麵等在地農產製品。

在關廟服務區內，還有知性與感性的「種子愛旅行」、「鳳梨故事館」、「酪農遊趣場」、「觀光烘培工廠」、「3D跨越橋」、台南市府勞工局輔導設置的「晴天創意築夢坊、秀格樓」等特色亮點，吸引來往遊客駐足。

市議員許又仁表示，關廟服務區除具備休息站功能外，服務區的聯外道路聯繫關廟森林公園、可果美桃花心木林、大坑清水宮，可以便捷的到達龍崎牛埔農塘教學示範園區，若有更多明顯地標及出口，那麼高速公路上的用路者就能快速抵達相關景區。

關廟服務區設立觀光烘焙工廠，並結合在地農產打造鳳梨吐司等特色伴手禮。記者陳俞安/...
關廟服務區設立觀光烘焙工廠，並結合在地農產打造鳳梨吐司等特色伴手禮。記者陳俞安/翻攝
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鳳梨酥觀光工廠

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