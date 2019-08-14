國道新玩法 觀光烘培工廠進駐關廟服務區

2019-08-14 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南關廟服務區是來往大高雄與墾丁等景點的重要中繼站，也是國道三號最南端的服務區。為結合台南在地鳳梨與酪農產業，打造具歡樂童趣的風格，以「嬉遊關廟」為創意主題，衍生南北二站的「鳳梨遊趣館」與「酪農游牧場」，除了有超萌的羊駝提供民眾近距離觀賞拍照之外，在今年暑假開始，區站業者南仁湖企業與南台灣知名烘焙業者聯手打造專屬國道的Pan手感觀光工廠。

Pan手感觀光烘焙工廠位於服務區北站1樓休息大廳內，透過開放式烘焙廚房設計，可以讓遊客觀賞麵包的製作過程。「Pan胖達小學堂」也不定期會舉辦鳳梨酥的手做DIY課程，現場及網站有開放預約，讓遊客享受烘焙樂趣。

觀光工廠結合在地產業，取材於關廟的鳳梨與柳營的鮮乳，打造來關廟服務區必吃、必買的關廟服務區限定銷售的鳳梨吐司、鳳梨羅宋、鳳梨餐包、鳳梨金磚吐司條以及鳳梨蛋糕等，在2樓休息大廳的南台灣物產館專區還販售關廟三寶的鳳梨、竹筍、關廟麵等在地農產製品。

在關廟服務區內，還有知性與感性的「種子愛旅行」、「鳳梨故事館」、「酪農遊趣場」、「觀光烘培工廠」、「3D跨越橋」、台南市府勞工局輔導設置的「晴天創意築夢坊、秀格樓」等特色亮點，吸引來往遊客駐足。