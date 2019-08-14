台灣首位駐圖書館作家 王瓊玲哭著寫台灣小人物

2019-08-14 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



國立台灣圖書館今年歡慶105歲，找來作家、教授王瓊玲擔任首位駐館作家；台圖館長鄭來長笑說，看她的著作、聽她講故事「可以治療乾眼症」，王瓊玲都寫台灣市井小民，將其偉大情操寫得很動人，希望駐館讓讀者更貼近創作歷程，王瓊玲也以嫁娶兒女的心情，捐贈600本書。

王瓊玲是中正大學中文系教授，迄今已有百餘篇重要論文，學術教學研究之餘，2009年開始以親眼所見、親自所訪的真人真事改編創作，小說著有「美人尖」、「駝背漢與花姑娘」、「一夜新娘」及「待宵花」，並著有散文集。

王瓊玲筆下人物都是台灣小人物，鄭來長舉例，像是「美人尖」是嘉義梅山的真人真事，女人的美人尖在某村是吉兆，卻嫁到認為不詳的另一個村落，從此人生發生巨變；另外「待宵花」則寫823戰爭下的小人物，每次聽王瓊玲演講，台上台下都哭了好幾張衛生紙。

王瓊玲說，「不是要挖一個人的隱私，而是要把人性最幽微之處寫出來」。若非她親眼見過的故事，她會以做研究精神，花長時間採訪，她每周3小時採訪待宵花中的阿祿叔，採訪半年時間。王瓊玲以前就曾透露，要將這些令人難以置信的故事寫出來時，雖然常常寫到趴在電腦前痛哭，但仍勉勵自己要寫下讓更多人知道。

開始寫作後，王瓊玲也創作崑劇、歌仔戲、話劇、京劇、客家大戲及廣播劇，她的所有小說也都全數改編成戲劇模式，甚至也有日商來接洽要拍成電影。王瓊玲說，希望可以做更多藝術文學的推廣，她認為，「這些人間的感動，可以化解人世間的殘暴、政治的紛擾」，盼越來越歲月靜好。

王瓊玲表示，希望台灣的文壇可以更多元創作，在深掘個人到極致的同時，也關心周遭的社會環境，畢竟人不是以個體存在，是活在家庭、村落、城市、社會之中，她寫的小人物一定是放在大時代裡面寫，呈現當時的氛圍。她希望更多多元的作品問世，讓台灣讀者更知道可以如何面對世界。