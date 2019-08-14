每年吸引20萬人潮！ 全台獨嘉「 大士爺文化祭開跑」

2019-08-14 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉宗教盛事「大士爺文化祭」本月18日起登場，除迎大士爺踩街，21至23日的大士爺祭外，今年還有結合科技普度、浮空投影拜神，因為活動每年都吸引20萬人潮，廟方建議搭火車參加大士爺文化祭最方便。

民雄大士爺廟是嘉義民雄重要信仰，大士爺是觀音大士化身，在鬼月（農曆7月）時，以鬼王形體出現，鎮壓、普度孤魂野鬼，已被列為縣定民俗，是嘉義縣重要文化資產。

大士爺廟每年最受矚目，就是8月18日迎大士創意踩街祈福遶境，及8月21至23日大士爺祭，廟方與嘉義縣文化觀光局今天上午在大士爺廟舉行文化祭活動記者會，縣長翁章梁、立委陳明文、大士爺廟董事長蔡炳坤、文觀局長許有仁、民雄鄉長何嘉恒、嘉義縣議員陳文忠、林于玲、林淑完、林秀琴、縣農會總幹事黃貞瑜等人都到場參加。

翁章梁表示，民雄大士爺祭每年都吸引20多萬人參加，是農曆7月最熱鬧的節慶活動，最後一日普度蘭盆盛會，除祈求國泰民安，也祭拜孤魂野鬼好兄弟，今年因祭典時間非假日，還規劃科技普度，民眾可透過網路下單，即可專人代拜，並線上直播觀看祭典。

許有仁表示，為期3天大士爺文化祭有豐富活動，包括「神鬼逗趣，擲筊轉扭蛋」、「神鬼手作DIY平安符」，以及「神鬼特展 浮空投影」。