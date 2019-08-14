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中秋佳節將至 雲縣府舉辦身心障礙愛心產品促銷活動

2019-08-14 11:34聯合報 記者李京昇╱即時報導

中秋節將至，雲林縣12個社福團體推出鳳梨酥、冷泡茶與蛋花酥等中秋禮盒，並將於本周六17日在斗六假日人文市集現場試吃選購，縣府為鼓勵身心障礙者製作的愛心禮盒，今天舉辦身心障礙團體秋節產品促銷宣傳會，盼縣民共襄盛舉做公益歡度佳節。

身心障礙者重建協會推出冷泡茶、糧莘庇護工場有紅藜蛋黃酥、聽語障福利協進會則是QQ雪花餅、圓夢庇護工場的夢想禮盒、小天使發展協會的手工餅乾、聲暉協進會的土鳳梨酥和蛋黃酥秋節禮盒、還有啟智協會的種子作品等。

另外，慶興基金會緣享養花場，則帶著智能障礙學員養花、蘭花組盆，推出中秋蘭花組合；身心障礙照護協會也與與柚農合作，讓心智障礙學員採收、分裝、包裝及銷售；華聖啟能發展中心則有平安皂禮盒。

今天宣傳會上，12個團體展示中秋節應景產品，副縣長謝淑亞、立委劉建國等人到場邀民眾一起用行動來做愛心，並提到活動當天集滿12個公益攤點數，或在任何一個公益攤不限金額消費，就可以獲得精美小禮物一份。

謝淑亞說，縣府特別在秋節前夕為身心障礙團體及庇護工場舉辦促銷活動，希望民眾在佳節選禮時，可以優先考慮這些產品，做愛心也是給身心障礙者最佳的自立機會。

她表示，雲林縣目前有5萬多名身心障礙者，縣府透過各種方式來協助照顧身心障礙者及其家庭，更希望他們有自力更生能力，因此歡迎大家踴躍訂購，鼓勵他們勇於邁向自立。

民眾如想採購相關產品，除可與各弱勢團體洽詢，也可電洽雲林縣政府社會處身心障礙福利科詢問，洽詢電話：05-5523454，傅小姐。

副縣長謝淑亞（右）等人到場邀民眾一起用行動來做愛心。記者李京昇／攝影
副縣長謝淑亞（右）等人到場邀民眾一起用行動來做愛心。記者李京昇／攝影
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雲林縣府今天舉辦身心障礙團體秋節產品促銷宣傳會，盼縣民共襄盛舉做公益歡度佳節。記...
雲林縣府今天舉辦身心障礙團體秋節產品促銷宣傳會，盼縣民共襄盛舉做公益歡度佳節。記者李京昇／攝影
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中秋節鳳梨酥庇護工場

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