台灣首場爺孫合舞的青春熱舞 17日將在北港鎮登場

2019-08-13 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



你能想像70歲爺奶和孫女共舞，也能動感十足，舞出熱情嗎？國家文化藝術基金會首次向藝文團體發出戰帖，徵選國內優質團隊提出與長者相關的「共融藝術」計畫，經評審後，來自台中的「極至體能舞蹈團」所提的「藝把青」計畫，獲得最高評價。國內首場65歲以上老人和專業舞團一起跳現代舞的「年輪」，將於本月17日在北港文化中心演出，歡迎民眾前往觀賞。

今天首演記者會，青春舞團在北港媽祖醫院和老人舞團，為17日的「年輪」熱身，震撼的舞姿，讓觀眾不敢相信，老舞者也照樣跳得像20歲的青年男女，扭腰擺臀，連高難度的下腰翻身，柔軟度一級棒，贏得滿場喝采，對正式登上「年輪舞台」深具信心。

藝術總監石吉智指出，「藝把青」是用藝術的創意，來把握高齡者樂活青春，獲中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）長吳錫金鼎力支持，今年2月起由舞團師資群、醫院高齡長照專職機構團隊、社會學科學者、藝術治療學者，推動創意高齡藝術計劃系列課程。8月起「與年長者共舞」以工作坊形式進行素人年長者與專業舞者共舞課程。

石吉智說，「年輪」演出之前，為克服長輩心理障礙，願意登上舞台，舞團規劃「年長者心靈課程講座」滋養年長者樂活觀念，接納改變的身體，維持正向能量。「藝把青」樂活課程，由舞團教學團隊設計表演藝術創意課程，讓年長者感受學習肢體協調、手眼協調、聲音節奏、彩妝、角色扮演、說故事表達，帶給年長者樂活青春，願意上台與專業舞者共舞的勇氣。

院長吳錫金也建議讓舞團的年輕成員參與「年長者體驗計畫」，做為日後與年長者共同排練時，更能切身體驗感受年長者起居作息的不便，老少相輔相成，相互學習一起成長。

今天演出，除見證專業舞者精湛舞技，北港區長輩和年輕舞者手牽手，共同歌舞吟唱，洋溢生命活力，長輩走到台前訴說他們的生命故事，樸實率真，真誠感人，加深了舞蹈的感動力和粘著度，讓人看了著迷。

演出的配樂特別安排現場演奏，曲目包含弦樂演奏台灣民謠組曲，搭配舞者們「耕作、哺育、女紅、洗衣」等動作行為編成現代舞，讓「年輪」更具戲劇性呈現，勾起長輩們的回憶。演出最後，舞者們用年輕活力，配合現代風格的打擊樂，歡慶愉悅的跳躍來奮力「娛親」，讓觀眾看完有知老、愛老、敬老的感觸。