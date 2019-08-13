親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中示威者擠爆！香港機場宣布所有航班暫停辦理登機

業界公開秘密？三大男高音多明哥被控至少性騷9名女性

台灣首場爺孫合舞的青春熱舞 17日將在北港鎮登場

2019-08-13 18:25聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

你能想像70歲爺奶和孫女共舞，也能動感十足，舞出熱情嗎？國家文化藝術基金會首次向藝文團體發出戰帖，徵選國內優質團隊提出與長者相關的「共融藝術」計畫，經評審後，來自台中的「極至體能舞蹈團」所提的「藝把青」計畫，獲得最高評價。國內首場65歲以上老人和專業舞團一起跳現代舞的「年輪」，將於本月17日在北港文化中心演出，歡迎民眾前往觀賞。

今天首演記者會，青春舞團在北港媽祖醫院和老人舞團，為17日的「年輪」熱身，震撼的舞姿，讓觀眾不敢相信，老舞者也照樣跳得像20歲的青年男女，扭腰擺臀，連高難度的下腰翻身，柔軟度一級棒，贏得滿場喝采，對正式登上「年輪舞台」深具信心。

藝術總監石吉智指出，「藝把青」是用藝術的創意，來把握高齡者樂活青春，獲中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）長吳錫金鼎力支持，今年2月起由舞團師資群、醫院高齡長照專職機構團隊、社會學科學者、藝術治療學者，推動創意高齡藝術計劃系列課程。8月起「與年長者共舞」以工作坊形式進行素人年長者與專業舞者共舞課程。

石吉智說，「年輪」演出之前，為克服長輩心理障礙，願意登上舞台，舞團規劃「年長者心靈課程講座」滋養年長者樂活觀念，接納改變的身體，維持正向能量。「藝把青」樂活課程，由舞團教學團隊設計表演藝術創意課程，讓年長者感受學習肢體協調、手眼協調、聲音節奏、彩妝、角色扮演、說故事表達，帶給年長者樂活青春，願意上台與專業舞者共舞的勇氣。

院長吳錫金也建議讓舞團的年輕成員參與「年長者體驗計畫」，做為日後與年長者共同排練時，更能切身體驗感受年長者起居作息的不便，老少相輔相成，相互學習一起成長。

今天演出，除見證專業舞者精湛舞技，北港區長輩和年輕舞者手牽手，共同歌舞吟唱，洋溢生命活力，長輩走到台前訴說他們的生命故事，樸實率真，真誠感人，加深了舞蹈的感動力和粘著度，讓人看了著迷。

演出的配樂特別安排現場演奏，曲目包含弦樂演奏台灣民謠組曲，搭配舞者們「耕作、哺育、女紅、洗衣」等動作行為編成現代舞，讓「年輪」更具戲劇性呈現，勾起長輩們的回憶。演出最後，舞者們用年輕活力，配合現代風格的打擊樂，歡慶愉悅的跳躍來奮力「娛親」，讓觀眾看完有知老、愛老、敬老的感觸。

「年輪」將於本月17日晚上7點30分在北港文化中心演出，歡迎民眾把握機會前往觀賞這場難得一見的老少青春舞劇。

6、70歲和20歲的青春舞者一起熱舞，國內第一場大膽的老少配舞團，將登上北港文化...
6、70歲和20歲的青春舞者一起熱舞，國內第一場大膽的老少配舞團，將登上北港文化中心舞台，歡迎觀賞。記者蔡維斌／攝影
分享
6、70歲和20歲的青春舞者一起熱舞，國內第一場大膽的老少配舞團，將登上北港文化...
6、70歲和20歲的青春舞者一起熱舞，國內第一場大膽的老少配舞團，將登上北港文化中心舞台，歡迎觀賞。記者蔡維斌／攝影
分享
6、70歲和20歲的青春舞者一起熱舞，國內第一場大膽的老少配舞團，將登上北港文化...
6、70歲和20歲的青春舞者一起熱舞，國內第一場大膽的老少配舞團，將登上北港文化中心舞台，歡迎觀賞。記者蔡維斌／攝影
分享
6、70歲和20歲的青春舞者一起熱舞，國內第一場大膽的老少配舞團，將登上北港文化...
6、70歲和20歲的青春舞者一起熱舞，國內第一場大膽的老少配舞團，將登上北港文化中心舞台，歡迎觀賞。記者蔡維斌／攝影
分享

舞團北港

相關新聞

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10

嘉義郵局「哺集乳室」獲優良獎 設計者全是男生

2019-08-13 16:58

嘉縣道168線植栽景觀改善遭審計室糾正 議員批浪費公帑

2019-08-13 14:42

最需要時送上溫暖！冠軍少棒隊尋找助參賽旅費「暖心貴人」

2019-08-13 10:12

台南麻豆文旦採收首見外籍學生打工 但外籍工不行？

2019-08-13 09:54

朴子防汛道現「天坑」嘉檢要查

2019-08-12 23:36

台電供電凸槌 魚塭損失慘

2019-08-12 23:33

台電供電不穩 獲賠機率低 養殖業自保不斷電

2019-08-12 23:29

白狼校園演講惹議 翁章梁：言論自由

2019-08-12 23:22

想買便宜挖土機趕快來！ 雲林地檢署14日拍賣

2019-08-12 22:08

青埔籃球魅力無法擋 雲林囝仔如願見球星

2019-08-12 21:59

觀光局全台30大經典小鎮 後壁鹽水獲補助近1400萬

2019-08-12 19:09

故宮南院開館4年首起火警 陳明文：平時要有防災意識

2019-08-12 16:29

李佳芬娘家祖墳爭議 雲縣府限期陳述意見暫不罰

2019-08-12 16:24

公益文旦助弱勢 麻豆5新農人邀消費者做公益

2019-08-12 14:45

雲林海線立委換人？ 蘇治芬、許忠富：以黨和大局為重

2019-08-12 14:19

颱風沒來 牛挑灣防汛道路護坡坍塌 檢方要查

2019-08-12 14:05

白狼進民雄國中演講惹議 翁章梁：台灣言論自由

2019-08-12 13:20

每位學生至少會2種樂器 興昌國小今快閃火車站表演

2019-08-12 13:13

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／慘！埔里大坪頂又見黃流 居民出門「陸上行舟」

2019-08-12 19:06

東西都往冰箱送加速腐壞 這些食物其實不需冷藏

2019-08-13 08:19

台中大里在地機車考照要取消？ 監理所：希望控制人數

2019-08-13 09:41

影╱九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01

基隆超夯「色彩屋」蔡總統明朝聖 並體驗百年中元祭

2019-08-13 13:45

台中大里往烏日環河路坑洞 多車經過爆胎

2019-08-13 10:20

基隆明放水燈大遊行 市區交管公車改道、接駁看這裡

2019-08-13 14:04

觀光局全台30大經典小鎮 後壁鹽水獲補助近1400萬

2019-08-12 19:09

高雄山區又傳災情 那瑪夏聯外道路晚間出現下陷

2019-08-12 22:25

鹿港家具街經典老建築又拆一幢 地方盼有木藝老街

2019-08-12 21:50

青埔籃球魅力無法擋 雲林囝仔如願見球星

2019-08-12 21:59

肺癌已成新國病 員榮提供彰化縣警消人員免費肺癌篩檢

2019-08-13 11:46

影／再見了！宜蘭橋封橋 居民見證「歷史性的一刻」

2019-08-13 11:34

視察河道整治 韓國瑜：落實清淤

2019-08-12 23:18

曾隨台籍日本兵出征 花蓮日章旗漂流3地70年將回台

2019-08-13 16:05

影／2019熱氣球嘉年華今晚閉幕 逾6萬遊客擠爆

2019-08-12 21:08

環狀線、板南線新埔站外轉乘 色標指路

2019-08-13 00:51

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

台南麻豆文旦採收首見外籍學生打工 但外籍工不行？

2019-08-13 09:54

想買便宜挖土機趕快來！ 雲林地檢署14日拍賣

2019-08-12 22:08

新北敬老卡 可搭捷運 免費進博物館

2019-08-13 00:40

台塑油管遭挖破漏油50公秉 汙染竹圍漁港

2019-08-13 17:06

基隆放水燈他們下海自己推 宗親去年一口氣上6席議員

2019-08-13 14:04

淡水廢棄工地有解 9月起將水坑回填

2019-08-12 19:03

建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03

影／鄭文燦返台呼籲 要給香港及香港政府更大壓力

2019-08-12 22:01

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10

促橋頭科學園區加快腳步 陳其邁：天天盯科技部快一點

2019-08-12 22:08

宜蘭情人節鵲橋光造景延長至18日 有情人繼續浪漫下去

2019-08-12 21:18

白狼校園演講惹議 翁章梁：言論自由

2019-08-12 23:22

大甲鐵道邊坡有蜂有蛇 蔡其昌會勘解決多年問題

2019-08-13 12:53

拓印留存 80歲宜蘭橋告退

2019-08-13 00:45

朴子防汛道現「天坑」嘉檢要查

2019-08-12 23:36

里長大小聲／玉成里被亂丟垃圾 黃聰智促市府積極取締

2019-08-12 23:43

靈鷲山水陸空大法會 侯友宜到桃園祝禱祈福

2019-08-12 21:09

最需要時送上溫暖！冠軍少棒隊尋找助參賽旅費「暖心貴人」

2019-08-13 10:12

初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58

雨炸台中 水淹民宅 車陷水坑

2019-08-12 22:36

北市敬老卡 擴及12區運動中心使用

2019-08-13 00:29

騎車乘載孩童意外頻傳 新北警：切記「三不」原則

2019-08-12 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top