老人比例全台最高 嘉義縣積極推銀髮族槌球運動

2019-08-13 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣老人逾9萬人，比例19.2 %高居全台之冠，為讓老人健康、快樂享受晚年生活，縣長翁章梁將推廣槌球運動列為重要施政，透過村里生活大調查，了解村里和社區對槌球運動的需求，目前已有9個鄉鎮市成立17支球隊，還有8個鄉鎮、10支球隊已找到合適場地，縣府將協助整地及商聘教練。

翁章梁指出，槌球是放鬆心情、結交朋友方式，老人可以在球場上盡情的享受運動帶來的快樂，可以和同齡人暢談槌球的見解，忘記煩惱，掃除寂寞。當比賽勝利時，老人舉起球桿歡呼雀躍，看到老勢大由衷的感受到運動快樂的真諦。

縣府提醒老人家打槌球時最好穿上止滑的鞋，尤其對老人來說，絆倒或滑倒很容易造成身體傷害，打球前要做適當熱身，把臂、腿、腰及相應關節充分活動開來，走動時不要超過自己適合步伐或作大幅度的活動，以免扭傷筋骨，並建議夏天如果太陽毒辣，中午前後不要進行戶外活動。