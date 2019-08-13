親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中示威者擠爆！香港機場宣布所有航班暫停辦理登機

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10聯合報 記者魯永明╱即時報導

審計部嘉義縣審計室主任陳正鏞上午在議會報告，107年度嘉義縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核簡報，提出8項重要審核意見，分別針對前瞻建設補助、水利工程、營養午餐公共運輸等重要施政，提出檢討意見，讓在野國民黨團議員李國勝、王啟澧、林于玲及詹琬蓁撿到槍，砲轟縣府。

李國勝砲轟文化觀光局捐助財團法人文化基金會辦文化活動，偏重山區，基金會如黑機關，無法監督；議員王啟澧批縣道168線道路景觀改善工程，砍舊樹重新植栽浪費公帑；議員林于玲批交通轉運站設置，疏漏人口及大學生最多的民雄鄉； 議員詹琬蓁要審計室協助查明，借調教育處辦行政業務的教師任用情形。

陳正鏞提8項重要審核報告如下:前瞻基礎建設計畫補助，執行期程管控未周妥，影響工程執行進度；縣道168線新植灌木高度不足，無法遮擋對向車燈眩光。滯洪池工程多次流標，部分水利建造物修復工程遲未辦理。國中小營養午餐四章食材使用率較低，餐飲衛生源頭管理及分級評核機制未臻周妥。

長期照顧服務業務服務量能不均，未能提供全方位長期照顧服務，對長期照顧服務提供單位未能確實監督考核。規劃建置交通轉運站，但公路客運路線繞駛大林轉運站平均每班轉運人數不及1人，且搭乘服務未臻完善，朴子轉運站及布袋轉運站建置計畫進度落後，影響提升整體公共運輸市占率目標。

研議採現金及匯款雙軌併行發放重陽敬老禮金，但匯款程序須由民眾自行申辦並指定金融機構類別，未全面調查符合資格民眾領取意願； 捐助財團法人文化基金會協助辦理文化活動，辦理區域分布不均，制度規章未完備，管考作業及資訊公開未盡妥適。

審計部嘉義縣審計室主任陳正鏞上午在議會報告，107年度嘉義縣總決算暨附屬單位決算...
審計部嘉義縣審計室主任陳正鏞上午在議會報告，107年度嘉義縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核簡報，提出8項重要審核意見檢討。記者魯永明／翻攝
分享

公共運輸營養午餐

相關新聞

嘉義郵局「哺集乳室」獲優良獎 設計者全是男生

2019-08-13 16:58

嘉縣道168線植栽景觀改善遭審計室糾正 議員批浪費公帑

2019-08-13 14:42

最需要時送上溫暖！冠軍少棒隊尋找助參賽旅費「暖心貴人」

2019-08-13 10:12

台南麻豆文旦採收首見外籍學生打工 但外籍工不行？

2019-08-13 09:54

朴子防汛道現「天坑」嘉檢要查

2019-08-12 23:36

台電供電凸槌 魚塭損失慘

2019-08-12 23:33

台電供電不穩 獲賠機率低 養殖業自保不斷電

2019-08-12 23:29

白狼校園演講惹議 翁章梁：言論自由

2019-08-12 23:22

想買便宜挖土機趕快來！ 雲林地檢署14日拍賣

2019-08-12 22:08

青埔籃球魅力無法擋 雲林囝仔如願見球星

2019-08-12 21:59

觀光局全台30大經典小鎮 後壁鹽水獲補助近1400萬

2019-08-12 19:09

故宮南院開館4年首起火警 陳明文：平時要有防災意識

2019-08-12 16:29

李佳芬娘家祖墳爭議 雲縣府限期陳述意見暫不罰

2019-08-12 16:24

公益文旦助弱勢 麻豆5新農人邀消費者做公益

2019-08-12 14:45

雲林海線立委換人？ 蘇治芬、許忠富：以黨和大局為重

2019-08-12 14:19

颱風沒來 牛挑灣防汛道路護坡坍塌 檢方要查

2019-08-12 14:05

白狼進民雄國中演講惹議 翁章梁：台灣言論自由

2019-08-12 13:20

每位學生至少會2種樂器 興昌國小今快閃火車站表演

2019-08-12 13:13

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／慘！埔里大坪頂又見黃流 居民出門「陸上行舟」

2019-08-12 19:06

東西都往冰箱送加速腐壞 這些食物其實不需冷藏

2019-08-13 08:19

台中大里在地機車考照要取消？ 監理所：希望控制人數

2019-08-13 09:41

影╱九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01

基隆超夯「色彩屋」蔡總統明朝聖 並體驗百年中元祭

2019-08-13 13:45

台中大里往烏日環河路坑洞 多車經過爆胎

2019-08-13 10:20

基隆明放水燈大遊行 市區交管公車改道、接駁看這裡

2019-08-13 14:04

觀光局全台30大經典小鎮 後壁鹽水獲補助近1400萬

2019-08-12 19:09

高雄山區又傳災情 那瑪夏聯外道路晚間出現下陷

2019-08-12 22:25

鹿港家具街經典老建築又拆一幢 地方盼有木藝老街

2019-08-12 21:50

青埔籃球魅力無法擋 雲林囝仔如願見球星

2019-08-12 21:59

肺癌已成新國病 員榮提供彰化縣警消人員免費肺癌篩檢

2019-08-13 11:46

影／再見了！宜蘭橋封橋 居民見證「歷史性的一刻」

2019-08-13 11:34

曾隨台籍日本兵出征 花蓮日章旗漂流3地70年將回台

2019-08-13 16:05

視察河道整治 韓國瑜：落實清淤

2019-08-12 23:18

影／2019熱氣球嘉年華今晚閉幕 逾6萬遊客擠爆

2019-08-12 21:08

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

環狀線、板南線新埔站外轉乘 色標指路

2019-08-13 00:51

台南麻豆文旦採收首見外籍學生打工 但外籍工不行？

2019-08-13 09:54

想買便宜挖土機趕快來！ 雲林地檢署14日拍賣

2019-08-12 22:08

台塑油管遭挖破漏油50公秉 汙染竹圍漁港

2019-08-13 17:06

新北敬老卡 可搭捷運 免費進博物館

2019-08-13 00:40

基隆放水燈他們下海自己推 宗親去年一口氣上6席議員

2019-08-13 14:04

淡水廢棄工地有解 9月起將水坑回填

2019-08-12 19:03

建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10

影／鄭文燦返台呼籲 要給香港及香港政府更大壓力

2019-08-12 22:01

促橋頭科學園區加快腳步 陳其邁：天天盯科技部快一點

2019-08-12 22:08

宜蘭情人節鵲橋光造景延長至18日 有情人繼續浪漫下去

2019-08-12 21:18

白狼校園演講惹議 翁章梁：言論自由

2019-08-12 23:22

大甲鐵道邊坡有蜂有蛇 蔡其昌會勘解決多年問題

2019-08-13 12:53

拓印留存 80歲宜蘭橋告退

2019-08-13 00:45

朴子防汛道現「天坑」嘉檢要查

2019-08-12 23:36

里長大小聲／玉成里被亂丟垃圾 黃聰智促市府積極取締

2019-08-12 23:43

靈鷲山水陸空大法會 侯友宜到桃園祝禱祈福

2019-08-12 21:09

最需要時送上溫暖！冠軍少棒隊尋找助參賽旅費「暖心貴人」

2019-08-13 10:12

初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58

雨炸台中 水淹民宅 車陷水坑

2019-08-12 22:36

北市敬老卡 擴及12區運動中心使用

2019-08-13 00:29

騎車乘載孩童意外頻傳 新北警：切記「三不」原則

2019-08-12 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top