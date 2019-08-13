審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



審計部嘉義縣審計室主任陳正鏞上午在議會報告，107年度嘉義縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核簡報，提出8項重要審核意見，分別針對前瞻建設補助、水利工程、營養午餐及公共運輸等重要施政，提出檢討意見，讓在野國民黨團議員李國勝、王啟澧、林于玲及詹琬蓁撿到槍，砲轟縣府。

李國勝砲轟文化觀光局捐助財團法人文化基金會辦文化活動，偏重山區，基金會如黑機關，無法監督；議員王啟澧批縣道168線道路景觀改善工程，砍舊樹重新植栽浪費公帑；議員林于玲批交通轉運站設置，疏漏人口及大學生最多的民雄鄉； 議員詹琬蓁要審計室協助查明，借調教育處辦行政業務的教師任用情形。

陳正鏞提8項重要審核報告如下:前瞻基礎建設計畫補助，執行期程管控未周妥，影響工程執行進度；縣道168線新植灌木高度不足，無法遮擋對向車燈眩光。滯洪池工程多次流標，部分水利建造物修復工程遲未辦理。國中小營養午餐四章食材使用率較低，餐飲衛生源頭管理及分級評核機制未臻周妥。

長期照顧服務業務服務量能不均，未能提供全方位長期照顧服務，對長期照顧服務提供單位未能確實監督考核。規劃建置交通轉運站，但公路客運路線繞駛大林轉運站平均每班轉運人數不及1人，且搭乘服務未臻完善，朴子轉運站及布袋轉運站建置計畫進度落後，影響提升整體公共運輸市占率目標。