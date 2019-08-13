嘉義郵局「哺集乳室」獲優良獎 設計者全是男生

2019-08-13 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市政府衛生局今天頒發「108年優良哺集乳室認證」給嘉義郵局，負責營造哺乳室的管理者是局長吳信陵等人，吳說，雖然他與負責的同仁都是男性員工，但他特別喜歡小孩，堅持要報名，他與同仁都為人父，哺乳室的設計概念就是要「家的感覺」，並努力通過市府的認證標準，營造溫馨、優良的哺乳環境。

衛生局長張耀懋今天在嘉義郵局頒贈優良哺集乳室認證標章，表揚9家通過認證單位，嘉義郵局設計寬敞的哺集乳室空間，放置沙發椅、嬰兒床、墊被和書報等，也定期更換飲用水設備及婦嬰用品等，吳信陵說「希望媽咪們能感受我們的貼心和用心」。

張耀懋說，母乳是媽媽給嬰幼兒最好的食物，能增進嬰幼兒與哺乳媽媽的健康，為營造公共場所友善的哺集乳環境，2017年起推動「優良哺集乳室認證」，聘請專家依據認證基準及貼心服務項目進行實地審查，通過的單位頒贈優良哺集乳室認證標章供民眾識別使用，有效期2年，迄今已有26間次哺集乳室通過優良認證。

新手媽媽吳姓女子到嘉義郵局觀摩時說，她的寶寶比較沒有安全感，所以到哪裡都必須帶著寶貝出門，包括辦事、買東西、看醫生、郵寄等等，如果遇到寶寶肚子餓需要喝母奶，或者需要尋找安撫，能夠有一個貼心又舒適的空間可以放鬆的哺餵寶寶，實在是最棒的禮物，期待有更多像嘉義郵局的優良哺集乳室。

衛生局說，今年通過優良認證的單位有臺灣嘉義地方檢察署、遠東百貨股份有限公司嘉義分公司、中華郵政股份有限公司嘉義郵局、天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院4樓和5樓、臺中榮民總醫院嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、嘉義市政府稅務局等9間哺集乳。