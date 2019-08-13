嘉縣道168線植栽景觀改善遭審計室糾正 議員批浪費公帑

2019-08-13 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣員王啟澧（左）痛批縣道168線景觀改善工程，浪費公帑，完工養護費變錢坑。記者魯永明／翻攝 分享 facebook 嘉義縣政府去年申請前瞻建設補助，執行縣道168線景觀改善，完工後，遭民眾投訴挖除移植樹木重新植栽灌木成活率低，高度不足，影響行車安全，嘉縣審計室主任陳正鏞上午議會報告，指出168線新植灌木高度不足，無法遮擋對向車道眩光應改善；議員李國勝及王啟澧痛批浪費公帑，完工養護費變錢坑。

168線景觀改善工程，縣府申請前瞻建設計畫補助，決標金額3588萬元，包含植栽及改善路面，因過去中央分隔島寬只有1.2公尺，樹木老化，生長不佳，重新種植，從水上鄉到朴子市全段12公里，分4段種植不同植栽，去年底完工。

陳正鏞說，168線工程移除既有喬木及灌木，重新植栽常綠開花灌木，但未將植栽種類及配置與行車安全關連性納入評估，衍生部分新植灌木高度，無法遮擋對向車燈眩光，且分隔島端羅漢松高度逾0.5公尺需移除，又既有喬木及灌木移植後成活率，分別為77％及35 %偏低，應改善提升行車安全。

王啓澧批挖樹重種，民眾觀感不佳，當初施工就接獲民眾投訴，挖除168線樹木，質疑政府常將把花草或植栽毀掉重來，審計室也要求改善，他批縣府浪費公帑，挖起樹木移植後至今未回報現況；議員李國勝也批，植栽無法遮擋對向車道眩光，危害行車安全，今後對相關工程定從嚴審查。