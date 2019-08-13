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中油訓練所慶祝開班一萬期 強調學習力重要

2019-08-13 14:20中央社 嘉義市13日電

中油人力資源處訓練所成立56年，8月適逢開班一萬期，今天在位於嘉義市的訓練所舉辦慶祝大會，中油總經理李順欽主持並主講人力資源發展的里程碑，強調學習力重要。

位於嘉義市的台灣中油訓練所民國52年成立以來，開辦各種知識學習及工安證照等課程，促進員工職能與積極辦理社會公益活動。今天舉辦開班屆滿一萬期慶祝活動，並安排行政院政務委員唐鳳等專家演講。

配合萬期慶祝活動，現場安排6場專家演講，包括李順欽主講「傳承與共好－人力資源發展的里程碑」、ATD台灣交流會顧問徐秀燕主講「未來職場的挑戰及趨勢」、台積電台南廠區人力資源處經理邱瑞興主講「Data Science in HR 」。

壓軸由行政院科技政務委員唐鳳主講「科技X數據X人才 」，分享站在尖端科技數位革命浪頭所帶來的便利與神奇魔力。

李順欽表示，中油訓練所到民國76年才開班1000期，今年8月來到一萬期，相當不容易，尤其104年訓練所啟用新的教學大樓、住宿大樓後，配合完善的軟硬體設施，對內外的訓練培訓課程成長速度快，訓練所進入飛躍期。

李順欽指中油訓練所歷經草創、成長、發展等期，現在是飛躍期，一年開班約600期；目前大家強調「學習力」重要，訓練所未來定位為學習中心，不管是政府單位或公司行號，訓練所可以作為主管職能的養成班。

李順欽說，現在大家都能重視數位科技學習，訓練所也增加數位學習設施AR（擴增實境）、VR（虛擬實境），提升整體學習效果，讓訓練所開班成長更迅速。

慶祝活動現場還邀請資策會、旭聯、忠欣、擺度及NEC等6個單位聯合展示最新學習資訊與工具；還擺設訓練所成長軌跡照片和退休員工藝文作品展，鼓勵大家面對瞬息萬變的世界，要不斷學習以改變世界。

中油行政院嘉義

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