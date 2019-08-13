最需要時送上溫暖！冠軍少棒隊尋找助參賽旅費「暖心貴人」

2019-08-13 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉大崎國小日前參加，「第二屆君美盃全國軟式少棒邀請賽」獲得冠軍金盃。記者卜敏正／翻攝 分享 facebook 嘉義縣民雄鄉大崎國小日前參加「第二屆君美盃全國軟式少棒邀請賽」獲得冠軍金盃，球隊回到嘉義後，許多鄉親都邀約慶祝，教練賴景胡除感謝各界支持，還在臉書貼文尋找「暖心貴人」，感謝一中年男子比賽前贊助6000元紅包，希望他出面與球隊分享冠軍喜悅。

賴景胡表示，大崎少棒隊資源不多，但小球員們平時相當努力，為參加比賽，暑假期間仍積極練球，日前1名中年男子到球場旁看球，他原以為對方是家長，上前打招呼，但該男子笑著說明，純粹來看小朋友打球，並閒聊球隊近況。

他說，該中年男子8日上午比賽前一天，忽然上前致意，並拿出6000元紅包，表示要贊助小球員參賽，他原本不好意思收下，但對方強調給小朋友加菜、多吃點才有力氣打球，他才收下紅包，也感謝對方好意，在球隊隊最需要的時刻，送來溫暖。