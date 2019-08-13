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最需要時送上溫暖！冠軍少棒隊尋找助參賽旅費「暖心貴人」

2019-08-13 10:12聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣民雄鄉大崎國小日前參加，「第二屆君美盃全國軟式少棒邀請賽」獲得冠軍金盃。記...
嘉義縣民雄鄉大崎國小日前參加，「第二屆君美盃全國軟式少棒邀請賽」獲得冠軍金盃。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣民雄鄉大崎國小日前參加「第二屆君美盃全國軟式少棒邀請賽」獲得冠軍金盃，球隊回到嘉義後，許多鄉親都邀約慶祝，教練賴景胡除感謝各界支持，還在臉書貼文尋找「暖心貴人」，感謝一中年男子比賽前贊助6000元紅包，希望他出面與球隊分享冠軍喜悅。

賴景胡表示，大崎少棒隊資源不多，但小球員們平時相當努力，為參加比賽，暑假期間仍積極練球，日前1名中年男子到球場旁看球，他原以為對方是家長，上前打招呼，但該男子笑著說明，純粹來看小朋友打球，並閒聊球隊近況。

他說，該中年男子8日上午比賽前一天，忽然上前致意，並拿出6000元紅包，表示要贊助小球員參賽，他原本不好意思收下，但對方強調給小朋友加菜、多吃點才有力氣打球，他才收下紅包，也感謝對方好意，在球隊隊最需要的時刻，送來溫暖。

賴景胡說，每次參賽，因為經費有限，總選擇最便宜旅店住宿，多數旅費都是透過校友、家長協助，球隊也拿下不錯成績。這次參加君美盃12隊都是傳統強隊，大崎小球員經過2天賽事拿到冠軍獎盃，除了感謝許多鄉親支持，他也希望這名「暖心貴人」能出面和球隊分享榮耀，謝謝大家對大崎少棒隊支持。

嘉義縣民雄鄉大崎國小尋找贊助貴人，和球隊一起分享冠軍喜悅。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣民雄鄉大崎國小尋找贊助貴人，和球隊一起分享冠軍喜悅。記者卜敏正／翻攝
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嘉義縣民雄鄉大崎國小日前參加，「第二屆君美盃全國軟式少棒邀請賽」獲得冠軍金盃。記...
嘉義縣民雄鄉大崎國小日前參加，「第二屆君美盃全國軟式少棒邀請賽」獲得冠軍金盃。記者卜敏正／翻攝
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紅包嘉義旅費

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