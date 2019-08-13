台南麻豆文旦採收首見外籍學生打工 但外籍工不行？

2019-08-13 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市今年首度有外籍學生投入採收麻豆文旦。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook 為紓解麻豆文旦採收期缺工問題，麻豆區公所結合台灣首府大學組成「文旦採收同盟」，今年首次開放該校外籍生加入採收行列。對於今年外籍生首次加入採柚，勞工局長王鑫基除叮嚀採柚作業諸多注意事項，以保障作業安全，也提醒雇主，外籍生應持有勞動部核發的學生工作證方能從事工作，且因外籍生的工作許可並未被限定雇主及地點，所以本次外籍生參與採柚工作，只要持有工作證就是合法的。至於外籍移工、外籍家庭看護工是受僱於固定單一雇主，而且只能於勞動部核准之工作地點從事工作，並不能如同外籍生可以臨時從事採柚工作。

勞工局長王鑫基重視外籍生之作業安全及相關勞動權益，日前已前往麻豆區公所，會同麻豆區長孔慶瑤及台灣首府大學相關業務主管召開外籍生勞動權益保障協商會議，會議決議對於外籍生之團體保險、勞動契約簽訂、工時規範、工資給付、工作安全等項目逐一設立符合法令規定之作法，為學生的相關權益保障作事先的設想及預防。

勞工局也在台灣首府大學辦理「外籍學生在臺工讀職業安全衛生教育訓練及勞動權益法令宣導會」，邀請勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心、內政部移民署人員對於今年參加採柚的外籍生們實施職業安全衛生法令、入出國及移民法等法令宣導，同時由勞工局人員宣導就業服務法及勞動基準法。

王鑫基表示，越來越多外籍生入境求學、工作，市府勞工局今年初已啟動「新南向關懷訪視」的服務並持續進行，主動積極的走入外籍生就讀學校及實習企業與其互動，了解其狀況與需求並給予即時的協助。

勞工局提醒雇主，對於所聘雇外籍學生提供之工作許可證如有疑義，可撥打勞動部電話客服中心（02）89956000洽詢確認。如對於聘雇外籍學生相關規定有疑問，亦可逕洽勞工局永華市政中心林先生，電話（06）2936983或民治市政中心蔡小姐電話（06）6377251。