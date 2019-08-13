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影／台南市凌晨閃電豪雨不停 3點半開始市區多處積水

2019-08-13 04:19聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市凌晨2點半開始下起豪雨，雨勢伴隨不停閃電雷擊，持續1個小時後，台南市安南區、東區與永康、仁德等地多數低窪地區開始積水，部分地區積水達20公分、超過半個輪胎高。

3點半過後台南市小東路地下道積水封閉，中山高仁德交流道北上匝道也因為積水封閉，直到凌晨4點過後雨勢並沒有停止跡象，所幸直到凌晨4點過後，沒有傳出有人因大雨或積水受困受傷。

豪雨東區

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