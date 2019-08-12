青埔籃球魅力無法擋 雲林囝仔如願見球星

2019-08-12 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



由雲林縣青埔教育基金會主辦「飛上雲霄，未來之星」暑期籃球訓練營今天在土庫國中開跑！邀請籃球明星吳松蔚、灌籃大賽二連霸的SBL球星張羽霖、知名籃球教練謝玉娟共同開幕，基金會董事長張嘉郡帶領開球，身高不高的她打趣說，她距離籃框最遠，但和所有孩子一樣對籃球充滿夢想，期待有一天也能成閃亮球星。以此勉勵孩子只要勤練，將夢想成真。

張嘉郡說，這是青埔基金會首次舉辦籃球訓練營，希望提供喜愛籃球運動的年輕學子機會，在五天的球訓中，由專業教練指導，從運球、傳球、投籃與防守等技巧，由淺入深的訓練，讓每個小朋友的籃球更加精進！尤其能與知名球星張羽霖、柴瑋一起練球，更加難得。

雲林體育會籃球委員會主委張明璁表示，很開心能和青埔基金會舉辦如此有意義的球訓，不僅推廣籃球風氣，更讓孩子和球星練球，增廣視野與球技，難能可貴。

也是雲林四湖鄉人的「名堂哥」吳松蔚說，希望透過青埔籃球訓練營，強化孩子對籃球的熱情，持續勇敢追夢，他以個人打球歷程，鼓勵大家打籃球絕非都市孩子的專利。