故宮南院開館4年首起火警 陳明文：平時要有防災意識

2019-08-12 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



故宮南院今天凌晨驚傳火警，起火濃煙地點是3樓機房角落消防照明設備分電箱，警衛及時通報消防局迅速滅火，未波及展物，由於這是南院開館近4年首起火警，引起國人關注；當初爭取故宮南院來嘉興建的嘉義縣立委陳明文，臉書貼文說，防災是國力的綜合展現，平時就要有防災意識。

陳明文認為，平時就要有防災意識，料敵從寬、禦敵從嚴，做好定期檢查設備，做好例行演練，才能在災害來臨，將傷害降到最低，凌晨故宮南院3樓機房火警，南院即時啟動消防緊急措施，火勢撲滅經巡檢後，文物一切平安，明天開放參觀。

故宮南院與消防局定期實施防火演練，凌晨這場火警，消防局緊急出動第一、第二大隊及所屬6個分隊，共計16車40人，視為重大火災，所幸消防照明設備分電箱著火，虛驚一場。

故宮副院長黃永泰指出，南院為確保人員及文物安全，除裝設「極早期預警系統」可及時探測異常外，建築設計上，展廳皆設有防火區劃，以防火牆、防火門重重保護，南院取得智慧建築標章，比起日本東京、京都、奈良及九州等博物館毫不遜色，每年也與消防局共同辦理消防演練，「故宮一定以最高規格保護文物」。