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故宮南院開館4年首起火警 陳明文：平時要有防災意識

2019-08-12 16:29聯合報 記者魯永明╱即時報導

故宮南院今天凌晨驚傳火警，起火濃煙地點是3樓機房角落消防照明設備分電箱，警衛及時通報消防局迅速滅火，未波及展物，由於這是南院開館近4年首起火警，引起國人關注；當初爭取故宮南院來嘉興建的嘉義縣立委陳明文，臉書貼文說，防災是國力的綜合展現，平時就要有防災意識。

陳明文認為，平時就要有防災意識，料敵從寬、禦敵從嚴，做好定期檢查設備，做好例行演練，才能在災害來臨，將傷害降到最低，凌晨故宮南院3樓機房火警，南院即時啟動消防緊急措施，火勢撲滅經巡檢後，文物一切平安，明天開放參觀。

故宮南院與消防局定期實施防火演練，凌晨這場火警，消防局緊急出動第一、第二大隊及所屬6個分隊，共計16車40人，視為重大火災，所幸消防照明設備分電箱著火，虛驚一場。

故宮副院長黃永泰指出，南院為確保人員及文物安全，除裝設「極早期預警系統」可及時探測異常外，建築設計上，展廳皆設有防火區劃，以防火牆、防火門重重保護，南院取得智慧建築標章，比起日本東京、京都、奈良及九州等博物館毫不遜色，每年也與消防局共同辦理消防演練，「故宮一定以最高規格保護文物」。

故宮南院有自衛消防編組，定期消防演練，編組包括通報班、滅火班、文物搶救班、 安全防護班、 避難引導班及救護班，演練科目包括消防搶救布署及滅火器實地操作。消防局說，故宮南院104年12月21日消防安全設備會勘通過，最近一次消防安全檢查(檢修申報複查及消防安全檢查)，1月21日檢查完畢符合規定，第二種消防安全設備檢查（供搶救上必要設備），7月22日檢查也符合規定。

故宮南院有自衛消防編組，定期消防演練。圖／故宮南院提供
故宮南院有自衛消防編組，定期消防演練。圖／故宮南院提供
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故宮南院有自衛消防編組，定期消防演練。圖／故宮南院提供
故宮南院有自衛消防編組，定期消防演練。圖／故宮南院提供
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故宮南院今天凌晨驚傳火警，起火濃煙地點是3樓機房角落消防照明設備分電箱。記者魯永...
故宮南院今天凌晨驚傳火警，起火濃煙地點是3樓機房角落消防照明設備分電箱。記者魯永明／翻攝
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故宮南院文物

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