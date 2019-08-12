享受按摩抽大獎 雲林縣視障按摩抽獎活動起跑

2019-08-12 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



為宣傳雲林縣內視障按摩據點，雲林縣政府舉辦集點抽獎活動，即日起至10月4日止，縣內16家視障按摩據點單次消費滿200元就送一張刮刮卡，民眾享受按摩還有機會將最大獎「55吋液晶電視」帶回家。

雲林縣長張麗善、縣府勞工處長張世忠、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟、議員賴淑娞今天現場體驗視障按摩服務，鼓勵民眾踴躍至縣內視障按摩據點消費，照顧自己也支持視障按摩師。

張麗善表示，視障按摩是專業的體驗，雲林縣民可以選擇鄰近住家的按摩據點享受服務，在活動期間更有許多好康活動，除有機會刮中大獎外，集滿「視障按摩」4個字的民眾，可以兌換玻璃保鮮雙入組或精美宣導品，希望大家踴躍前往按摩體驗。

張世忠表示，目前雲林縣內有46位領有按摩技術士證照的視障按摩師，每位視障按摩師均需克服困難外出學習，通過職業訓練及檢定，才能取得「按摩證照」，他推薦大家支持視障按摩業者，除了可以舒緩筋骨酸痛外，還可以幫忙視障按摩師穩定就業。