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白狼進民雄國中演講惹議 翁章梁：台灣言論自由

2019-08-12 13:20聯合報 記者魯永明╱即時報導

中華統一促進黨總裁白狼張安樂，10日下午到嘉義縣民雄國中禮堂，演講全台第一場「台灣何去何從」巡迴講座，校方出借場地惹議，民進黨議員林淑完及林緗亭上午質詢，質疑當天演講有黑衣人出入，認為校園不應出借有暴力紀錄的統促黨辦演講， 維護校園安全。

當天參加演講的無黨籍議員賴瓊如、楊秀琴，以及國民黨議員林于玲說，穿黑衣不代表壞人，當天演講秩序很好，民主法治，政黨政治，對各政黨應該一視同仁，只要依規定租借場地，不應拒絕。

縣長翁章梁說，台灣是言論自由、民主法治國家，他過去參與民主及社會運動，有句名言「我雖然不同意你的意見，但我有捍衛你發表言論的權利！」他就是用此態度，看待統促黨總裁張安樂到民雄國中演講，校方依規定出借場地，但白狼進校園演講，的確引發爭議及部分網友比批評，他要求警方防範監控，維護安全秩序。

林淑完質詢質疑民雄國中為何出借禮堂給張安樂演講？雖然學校放暑假，但校園安全很重要，當天演講有黑衣人出入； 議員林緗亭說，白狼張安樂帶領統促黨，在太陽花運動期間及進台大校園，都有暴力滋擾紀錄，雖說校方可依規定出借場地，但也可依有妨害安全之虞拒絕。

議員賴瓊如、楊秀琴及林于玲不以然說，穿黑衣不代表壞人，台灣是民主法治，政黨政治國家，對各政黨應一視同仁，政黨只要依規定租借場地，不應有所分別，不同政黨相互尊重，柯Ｐ也組黨，如果反太陽花的政黨不能借場地，那挺太陽花的民進黨就可借嗎？

民雄國中校長劉彥碩說，學校秉持行政中立，對合法政黨及社團一視同仁，租借場地只要符合規定，依規定付租金，租借當時學校未使用 ，租借者不是張安樂，是統促黨人士。

中華統一促進黨總裁白狼張安樂到嘉義縣民雄國中禮堂演講，校方出借場地惹議，民進黨議...
中華統一促進黨總裁白狼張安樂到嘉義縣民雄國中禮堂演講，校方出借場地惹議，民進黨議員林淑完(右)上午質詢縣長翁章梁(左)，質疑當天演講有黑衣人出入，認為校園不應出借有暴力紀錄的統促黨辦演講， 維護校園安全。記者魯永明／翻攝
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中華統一促進黨總裁白狼張安樂到嘉義縣民雄國中禮堂演講，當天出席的議員楊秀琴說，民...
中華統一促進黨總裁白狼張安樂到嘉義縣民雄國中禮堂演講，當天出席的議員楊秀琴說，民主法治，政黨政治，對各政黨應一視同仁。記者魯永明／翻攝
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中華統一促進黨總裁白狼張安樂到嘉義縣民雄國中禮堂演講，當天出席國民黨議員林于玲(...
中華統一促進黨總裁白狼張安樂到嘉義縣民雄國中禮堂演講，當天出席國民黨議員林于玲(右)質詢縣長翁章梁(左)說，當天演講秩序很好，對各政黨應該一視同仁。記者魯永明／翻攝
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中華統一促進黨總裁白狼張安樂到嘉義縣民雄國中禮堂演講，當天出席的議員賴瓊如說，民...
中華統一促進黨總裁白狼張安樂到嘉義縣民雄國中禮堂演講，當天出席的議員賴瓊如說，民主法治，政黨政治，對各政黨應一視同仁。記者魯永明／翻攝
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