嘉縣新任教育處長請辭 議員批縣長留不住人

2019-08-12 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



108年新課綱上路，上任半年多的嘉義縣政府新任教育處長鄧進權請辭，1日獲聘到台北市康寧大學長照系擔任教職，議員林于玲上午質詢批鄧半途落跑，對教育界造成震撼，有如詐騙； 縣長翁章梁說，鄧進權因 家庭因素，生涯規劃請辭，他與鄧懇談3次，留不住人，抱怨鄧沒道義，他會儘快找新處長接任。

上午議會臨時會開議，林于玲質詢說，教育處長鄧進權上任才半年多，突然落跑請辭走人，是否有內情?還是教育處出問題，讓鄧待不住，她質問縣長翁章梁為何留不住鄧?鄧半途落跑，對教育界造成震撼，恐影響教育推動，落跑有如詐騙，希望翁不要又找一個詐騙者。

議員陳福成質疑鄧進權來嘉縣過水升官?人事處長劉燦慶說，處長10至11職等，鄧到任就已是11職等，未過水升官。翁章梁說，鄧因與妻兒子女分開，又為回大學任教才請辭，他肯定鄧表現，與鄧懇談，留1個月留不住，鄧任內已完成教育白皮書規劃，目前由副處長李美華代理，不影響教育推動。

鄧進權是翁章梁上任後縣府團隊首位請辭處長，鄧說，新課綱擘劃完成，結合縣長教育白皮書上路執行，換跑道到大學任教，是他的生涯規劃， 請辭回校教書動機單純。