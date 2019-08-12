親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網友聲援中彈少女…防示威癱瘓運作 香港機場實施進出管制

邱顯智宣布辭時代力量黨主席：為二原因負起政治責任

嘉縣新任教育處長請辭 議員批縣長留不住人

2019-08-12 12:14聯合報 記者魯永明╱即時報導

108年新課綱上路，上任半年多的嘉義縣政府新任教育處長鄧進權請辭，1日獲聘到台北市康寧大學長照系擔任教職，議員林于玲上午質詢批鄧半途落跑，對教育界造成震撼，有如詐騙； 縣長翁章梁說，鄧進權因 家庭因素，生涯規劃請辭，他與鄧懇談3次，留不住人，抱怨鄧沒道義，他會儘快找新處長接任。

上午議會臨時會開議，林于玲質詢說，教育處長鄧進權上任才半年多，突然落跑請辭走人，是否有內情?還是教育處出問題，讓鄧待不住，她質問縣長翁章梁為何留不住鄧?鄧半途落跑，對教育界造成震撼，恐影響教育推動，落跑有如詐騙，希望翁不要又找一個詐騙者。

議員陳福成質疑鄧進權來嘉縣過水升官?人事處長劉燦慶說，處長10至11職等，鄧到任就已是11職等，未過水升官。翁章梁說，鄧因與妻兒子女分開，又為回大學任教才請辭，他肯定鄧表現，與鄧懇談，留1個月留不住，鄧任內已完成教育白皮書規劃，目前由副處長李美華代理，不影響教育推動。

鄧進權是翁章梁上任後縣府團隊首位請辭處長，鄧說，新課綱擘劃完成，結合縣長教育白皮書上路執行，換跑道到大學任教，是他的生涯規劃， 請辭回校教書動機單純。

51歲鄧進權，擁有中正大學成人及繼續教育研究所碩士、暨南國際大學教育政策與行政研究所博士，曾在台北、台中及雲林當國小教師，又曾任台中市府教育局主秘、彰化縣教育處長，學術專業、實務、行政歷練完整，因與翁縣長有共同朋友，獲縣長延攬。

嘉義縣政府新任教育處長鄧進權突然請辭，議員林于玲(右）上午質詢縣長翁章梁（左）批...
嘉義縣政府新任教育處長鄧進權突然請辭，議員林于玲(右）上午質詢縣長翁章梁（左）批鄧半途落跑，對教育界造成震撼。記者魯永明／翻攝
分享
108年新課綱上路，上任半年多的嘉義縣政府新任教育處長鄧進權請辭。資料照片
108年新課綱上路，上任半年多的嘉義縣政府新任教育處長鄧進權請辭。資料照片
分享

相關新聞

白狼進民雄國中演講惹議 翁章梁：台灣言論自由

2019-08-12 13:20

每位學生至少會2種樂器 興昌國小今快閃火車站表演

2019-08-12 13:13

連日降雨不斷 古坑鄉149乙因雨坍方今搶通

2019-08-12 11:32

新營善心老夫婦行善25載 近日又捐白米264包助弱勢

2019-08-12 10:10

防治外來入侵種亞洲錦蛙 台管處舉辦講座

2019-08-12 07:30

南市 藉眷村改建取得社宅

2019-08-11 23:52

南市推動包租代管 不如預期

2019-08-11 23:51

台南勞檢違規 「未符7休1」最多

2019-08-11 23:35

這家佛心企業 送千萬鼓勵生娃

2019-08-11 23:31

南市「贏地創新基地」 動工了

2019-08-11 23:30

蘭潭無車日 闖入最高罰1800元

2019-08-11 23:27

產銷履歷達人 雲林3人獲殊榮

2019-08-11 23:25

嘉義民雄流浪犬遭毒殺 家犬也遭殃

2019-08-11 23:23

疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23

斥資上億創新育成基地開工 台南市長議長同台祈福

2019-08-11 17:48

蘭潭無車日時段 闖入小心被罰1800元

2019-08-11 17:44

影／火雞肉飯也能做成米餅 嘉義市獨創伴手禮

2019-08-11 15:30

暑假到來 第四岸巡隊今天教導自救、救人技巧

2019-08-11 14:55

豪雨過後 阿里山鄉達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑

2019-08-11 13:27

他讓國產黑豆在雲林西螺復興 獲選產銷履歷達人

2019-08-11 13:23

國際盃舞蹈運動世界錦標賽 雲林登場圓滿落幕

2019-08-11 11:58

紙風車台中場租借風波 蔡易餘挺李永豐邀返鄉演2場

2019-08-11 11:48

雲林原住民人口2533人 昨辦豐年祭慶祝

2019-08-11 11:41

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

管線施工 桃園新北12日9.8萬戶停水14到36小時

2019-08-11 22:50

疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23

影／台中清晨下暴雨 多車拋錨陷水坑

2019-08-12 09:27

台中暴雨 五權西路國道下涵洞封閉

2019-08-12 09:36

未取得公共設施大規模解編 苗縣府：還地於民

2019-08-11 18:30

影／雨炸台中 南屯道路人孔蓋噴飛

2019-08-12 11:59

蘭潭無車日時段 闖入小心被罰1800元

2019-08-11 17:44

看好苗栗觀光發展 自辦市地重畫3.6億元開發產專區

2019-08-11 17:47

犀利縣議員首度充當攝影麻豆 甜美黃琤婷敬業被讚爆

2019-08-11 15:32

台中南屯水淹及膝 郵差分不清水面、路面卡田中央

2019-08-12 12:00

總統今視察捷運萬大線 新北爭取軌道建設

2019-08-12 00:14

長期未徵收 公設保留地大解編

2019-08-11 23:45

影／不是混水摸魚是清水抓蝦 南澳「蝦摸節」抓到就是你的

2019-08-11 22:04

影／龜山島上空出現3次火彩虹 恐怖巧合竟是6級強震

2019-08-11 18:13

高雄山區豪雨未停 那瑪夏、桃源明天停止上班上課

2019-08-11 19:18

陳柏惟「蔣介石才是空降始祖 藍營：他不知民眾關心什麼

2019-08-12 12:32

兩視障兒都獲總統表揚 父母：這是我們人生必修的功課

2019-08-11 17:07

慘！南港茶製場 花916萬經營 去年業績僅62萬元

2019-08-12 00:38

影／這泉水好甜好涼 水湳洞消暑秘境在77.7Ｋ

2019-08-11 13:56

蔡英文明視察捷運萬大線 新北：爭取核定各項軌道建設

2019-08-11 15:32

打造「高雄之心」 車站成新亮點

2019-08-11 23:21

大甲火車站後換清水 台中警積極整頓站前違停

2019-08-12 09:33

台中暴雨 大肚興和路地下道積水封閉

2019-08-12 09:54

桃源區大雨災害應變三級開設 李四川親坐鎮局長赴山區

2019-08-11 15:56

南庄鄉苗21線124縣道嚴重坍方 注意有交通管制

2019-08-11 17:01

台中烏日大雨 地下道、涵洞積水宜繞道

2019-08-12 11:04

航空城查估地價民批不公 5000連署陳情重估地價

2019-08-11 17:50

影／南迴公路沿線出現陰陽海 原因竟跟利奇馬颱風有關

2019-08-12 10:10

出任韓國瑜新北競總主委？侯友宜：正在拚建設

2019-08-11 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top