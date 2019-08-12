連日降雨不斷 古坑鄉149乙因雨坍方今搶通

2019-08-12 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



連日大雨不斷，雲林縣古坑鄉149乙6K處，昨天因大雨導致邊坡鬆動滑動，交通一度單向受阻，經雲林縣府調派工程單位搶修，昨天下午5點多緊急搶通迄今交通順暢，並無人員傷亡，但縣府工務處仍呼籲用路人提高警覺。