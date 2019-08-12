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連日降雨不斷 古坑鄉149乙因雨坍方今搶通

2019-08-12 11:32聯合報 記者李京昇╱即時報導

連日大雨不斷，雲林縣古坑鄉149乙6K處，昨天因大雨導致邊坡鬆動滑動，交通一度單向受阻，經雲林縣府調派工程單位搶修，昨天下午5點多緊急搶通迄今交通順暢，並無人員傷亡，但縣府工務處仍呼籲用路人提高警覺。

雲林縣政府工務處指出，昨天早上接近8點，大雨造成149乙路段坍方，大批土石滑落到道路上，為避免危險管制交通並禁止人員進入，進駐大型機具與工程人員排除，目前全線已可通行。

連日大雨不斷，雲林縣古坑鄉149乙6K處，邊坡鬆動滑動坍方。圖／縣府提供
連日大雨不斷，雲林縣古坑鄉149乙6K處，邊坡鬆動滑動坍方。圖／縣府提供
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雲林縣府工務處調派大型機具搶通。圖／縣府提供
雲林縣府工務處調派大型機具搶通。圖／縣府提供
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