防治外來入侵種亞洲錦蛙 台管處舉辦講座

2019-08-12 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台江國家公園管理處委託中華民國環境教育學會進行園區陸域兩棲爬蟲類基礎調查，記錄到過去園區內未曾發現的外來入侵種亞洲錦蛙，今年委託兩棲類專家陳清旗進行監測移除，8月22日下午2點30分至4點30分，在台江國家公園遊客中心第2放映室舉辦「外來入侵種亞洲錦蛙在台灣」講座。

台江國家公園管理處說，亞洲錦蛙又名花狹口蛙，雌蛙具有驚人的生殖潛力，體內的卵可多達2萬粒，而蝌蚪期僅需約2-3個星期即可變態為小蛙，且食性廣泛，族群有持續擴張趨勢，對台灣本土種兩棲類或其他共域生態的威脅尚無法評估。

陳清旗將以多年防治亞洲錦蛙經驗，帶領大家認識亞洲錦蛙，瞭解目前在台灣的分布情形及對台灣原生態的威脅，並分享他所知臺灣對亞洲錦蛙的防治之道。