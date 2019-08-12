防治外來入侵種亞洲錦蛙 台管處舉辦講座
台江國家公園管理處委託中華民國環境教育學會進行園區陸域兩棲爬蟲類基礎調查，記錄到過去園區內未曾發現的外來入侵種亞洲錦蛙，今年委託兩棲類專家陳清旗進行監測移除，8月22日下午2點30分至4點30分，在台江國家公園遊客中心第2放映室舉辦「外來入侵種亞洲錦蛙在台灣」講座。
台江國家公園管理處說，亞洲錦蛙又名花狹口蛙，雌蛙具有驚人的生殖潛力，體內的卵可多達2萬粒，而蝌蚪期僅需約2-3個星期即可變態為小蛙，且食性廣泛，族群有持續擴張趨勢，對台灣本土種兩棲類或其他共域生態的威脅尚無法評估。
陳清旗將以多年防治亞洲錦蛙經驗，帶領大家認識亞洲錦蛙，瞭解目前在台灣的分布情形及對台灣原生態的威脅，並分享他所知臺灣對亞洲錦蛙的防治之道。
講座採網路線上報名（http://action.tjnp.gov.tw/），全程參加者可登錄環境教育時數2小時，公務人員另可登錄公務人員終身學習時數2 小時，有興趣的民眾可至台江國家公園網站（https://www.tjnp.gov.tw）查詢。如有相關問題請洽保育研究課郭小姐06-2842600轉1603，也可至「台江國家公園facebook紛絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動消息。
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