親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

衝突升級… 香港反送中爆激烈衝突 警方車站內無差別攻擊

我艦與共軍2對2 海峽中線打對台

防治外來入侵種亞洲錦蛙 台管處舉辦講座

2019-08-12 07:30聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台江國家公園管理處委託中華民國環境教育學會進行園區陸域兩棲爬蟲類基礎調查，記錄到過去園區內未曾發現的外來入侵種亞洲錦蛙，今年委託兩棲類專家陳清旗進行監測移除，8月22日下午2點30分至4點30分，在台江國家公園遊客中心第2放映室舉辦「外來入侵種亞洲錦蛙在台灣」講座。

台江國家公園管理處說，亞洲錦蛙又名花狹口蛙，雌蛙具有驚人的生殖潛力，體內的卵可多達2萬粒，而蝌蚪期僅需約2-3個星期即可變態為小蛙，且食性廣泛，族群有持續擴張趨勢，對台灣本土種兩棲類或其他共域生態的威脅尚無法評估。

陳清旗將以多年防治亞洲錦蛙經驗，帶領大家認識亞洲錦蛙，瞭解目前在台灣的分布情形及對台灣原生態的威脅，並分享他所知臺灣對亞洲錦蛙的防治之道。

講座採網路線上報名（http://action.tjnp.gov.tw/），全程參加者可登錄環境教育時數2小時，公務人員另可登錄公務人員終身學習時數2 小時，有興趣的民眾可至台江國家公園網站（https://www.tjnp.gov.tw）查詢。如有相關問題請洽保育研究課郭小姐06-2842600轉1603，也可至「台江國家公園facebook紛絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動消息。

台江國家公園內外來入侵種亞洲錦蛙.。圖/台江國家公園管理處提供
台江國家公園內外來入侵種亞洲錦蛙.。圖/台江國家公園管理處提供
分享

國家公園台江

相關新聞

台南勞檢違規 「未符7休1」最多

2019-08-11 23:35

南市 藉眷村改建取得社宅

2019-08-11 23:52

南市推動包租代管 不如預期

2019-08-11 23:51

這家佛心企業 送千萬鼓勵生娃

2019-08-11 23:31

南市「贏地創新基地」 動工了

2019-08-11 23:30

蘭潭無車日 闖入最高罰1800元

2019-08-11 23:27

產銷履歷達人 雲林3人獲殊榮

2019-08-11 23:25

嘉義民雄流浪犬遭毒殺 家犬也遭殃

2019-08-11 23:23

疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23

斥資上億創新育成基地開工 台南市長議長同台祈福

2019-08-11 17:48

蘭潭無車日時段 闖入小心被罰1800元

2019-08-11 17:44

影／火雞肉飯也能做成米餅 嘉義市獨創伴手禮

2019-08-11 15:30

暑假到來 第四岸巡隊今天教導自救、救人技巧

2019-08-11 14:55

豪雨過後 阿里山鄉達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑

2019-08-11 13:27

他讓國產黑豆在雲林西螺復興 獲選產銷履歷達人

2019-08-11 13:23

國際盃舞蹈運動世界錦標賽 雲林登場圓滿落幕

2019-08-11 11:58

紙風車台中場租借風波 蔡易餘挺李永豐邀返鄉演2場

2019-08-11 11:48

雲林原住民人口2533人 昨辦豐年祭慶祝

2019-08-11 11:41

19歲「小青農」當青農大使 將推廣科技農業友善土壤

2019-08-11 07:38

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

竹市謠傳今晚「送肉粽」 里長澄清只是一般法會

2019-08-11 13:24

管線施工 桃園新北12日9.8萬戶停水14到36小時

2019-08-11 22:50

每天廚餘170噸 柯P自爆看到「這個」就很生氣

2019-08-11 10:07

疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23

未取得公共設施大規模解編 苗縣府：還地於民

2019-08-11 18:30

豪雨過後 阿里山鄉達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑

2019-08-11 13:27

蘭潭無車日時段 闖入小心被罰1800元

2019-08-11 17:44

屏東「職人町x職市集」 民眾直呼有「小巴黎」的FU

2019-08-11 10:18

看好苗栗觀光發展 自辦市地重畫3.6億元開發產專區

2019-08-11 17:47

累積降雨量驚人 高雄19條土石流紅色、11條黃色警戒

2019-08-11 11:38

犀利縣議員首度充當攝影麻豆 甜美黃琤婷敬業被讚爆

2019-08-11 15:32

高雄山區豪雨未停 那瑪夏、桃源明天停止上班上課

2019-08-11 19:18

兩視障兒都獲總統表揚 父母：這是我們人生必修的功課

2019-08-11 17:07

紙風車台中場租借風波 蔡易餘挺李永豐邀返鄉演2場

2019-08-11 11:48

影／龜山島上空出現3次火彩虹 恐怖巧合竟是6級強震

2019-08-11 18:13

利奇馬走後豪雨發威 高雄山區土石泥流阻斷交通

2019-08-11 08:43

蔡英文明視察捷運萬大線 新北：爭取核定各項軌道建設

2019-08-11 15:32

桃源區大雨災害應變三級開設 李四川親坐鎮局長赴山區

2019-08-11 15:56

台東岩灣里里民叫苦 只因台灣獼猴入侵社區搗蛋

2019-08-11 10:18

他讓國產黑豆在雲林西螺復興 獲選產銷履歷達人

2019-08-11 13:23

影／這泉水好甜好涼 水湳洞消暑秘境在77.7Ｋ

2019-08-11 13:56

南庄鄉苗21線124縣道嚴重坍方 注意有交通管制

2019-08-11 17:01

影／不是混水摸魚是清水抓蝦 南澳「蝦摸節」抓到就是你的

2019-08-11 22:04

恆春豎孤棚 免費騎馬遊城再送迷你順風旗

2019-08-11 13:26

航空城查估地價民批不公 5000連署陳情重估地價

2019-08-11 17:50

影／颱風後瀑布溪水澎湃 太平山及步道今起開放

2019-08-11 10:18

桃園天狼星航空營 出動塞斯納172型天鷹小飛機

2019-08-11 13:55

斥資上億創新育成基地開工 台南市長議長同台祈福

2019-08-11 17:48

茗博茶業獲國際肯定 陳孟智要讓梨山茶精品化

2019-08-11 09:06

頂大學生為竹市健康把脈 竟發現「市民普遍運動不足」

2019-08-11 17:05

豪雨侵襲高雄山區 預防性撤離1256人

2019-08-11 11:30

「跟總統拚外交」 蔡英文向板橋足球隊喊話

2019-08-11 17:03

江夏傳統整復推拿樂做公益 黃正斌：習武初心是助人

2019-08-11 09:09

捷運萬大線第二期路線 蔡英文明視察

2019-08-11 13:20

墾丁其實沒有那麼糟 這位「南漂青年」跳出來相助

2019-08-11 19:14

無名氏捐150本書 響應好書交換員林市長也感動

2019-08-11 07:53

影／火雞肉飯也能做成米餅 嘉義市獨創伴手禮

2019-08-11 15:30

竹市推廣海味美食及海洋保育 大小朋友體驗漁民日常

2019-08-11 17:53

影／蔡英文踢足球 姿勢彆扭仍嘗試射門

2019-08-11 17:23

八里沙雕展玩沙互動 夜間光雕廊道浪漫破表

2019-08-11 14:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top