斥資上億創新育成基地開工 台南市長議長同台祈福

2019-08-11 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府經濟發展局今天辦理「贏地創新育成基地(民治議事廳)結構補強暨室內裝修工程」，市長黃偉哲、議長郭信良等人出席，祈求工程順遂平安，預計明年4月完工。

這項工程由市府向經濟部爭取中央前瞻計畫-開發型在地產業園區經費補助7千萬元，市府自籌千萬元，總經費共1億元，去年8月啟動營運計畫，今天正式開工，將進行拆除、結構補強及室內裝修工程。

「贏地創新育成基地」利用南市議會新營民治議事廳2至4樓空間建置，規劃6間可容納4至6人大小新創團隊進駐室、共同工作空間、20人培訓教室等空間，另設置1間直播攝影室，提供團隊產品宣傳拍攝使用。

此外，更於原議員會館1樓打造可容納到100人多功能會場，可辦理創業小聚、各式活動及講座，預計明年完工人員進駐後，持續透過相關創業課程、工作坊等活動，相關工程預計明年4月完工。

開工儀式上，黃偉哲特別感謝議長郭信良及議員對「贏地創業育成基地」支持。經發局說，贏地自107年9月計畫啟動以來，各項輔導措施已邁入軌道，官方網站正式上線，至108年7月底有27組新創團隊進入，其中11家成立公司行號，並持續協助商品行銷及技術交流輔導，創造逾2400萬商機，並爭取到政府補助計畫共365萬元。