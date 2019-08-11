蘭潭無車日時段 闖入小心被罰1800元

2019-08-11 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市蘭潭風景區離市區近，又有兼具蓄水與休閒功能的蘭潭水庫，嘉義市政府2012年5月起便公告環潭道路，每周日上午6點半到12點為「無車日時段」，但最近仍有不少民眾開車闖入，將於本月18日到9月8日派警方到現場加強宣導，宣導期過後便會依道路交通管理條例開罰，最高可罰1800元以下罰鍰。

「蘭潭泛月」是嘉義八景之一，環潭步道旁林木茂密，釋放的芬多精讓人免費吸到飽，是市民運動休閒及觀光客經常造訪的熱門景點，為清淨該區空氣，環潭道路總長度1.4公里，每周日出入口放置ㄇ型不鏽鋼車阻，防止「機動車輛」闖入。

觀光發展科長林靖淳說明，「蘭潭無車日」選定每週日特定時段施行，對行車民眾的影響較小，主要是為了鼓勵市民與旅客以散步或騎乘自行車的方式來蘭潭散步、運動及遊玩，無車日封閉路段為當地景點「精華路段」，此路段有多個精彩停留點，包含環潭步道、後山步道，以及幾個小公園。

觀光行政科長黃淑雲指出，蘭潭水庫提供嘉義市民飲用水，生態也非常豐富，是嘉義市的活水寶庫，平時運動、慢跑活動很多。民眾與遊客可多多利用市區66路(臺灣好行、光林我嘉線)，就可抵達三信亭，享受串聯成一線的潭頂、環潭及後山步道，「散步乎你鬆一下」。