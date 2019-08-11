影／火雞肉飯也能做成米餅 嘉義市獨創伴手禮

2019-08-11 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市美食名店「劉里長火雞肉飯」最近推出火雞肉飯風味的米餅，是全台首創的口味，米餅採用花蓮的富麗米，並融合雞肉飯的醬汁和油蔥酥等，不少民眾品嚐後都說，味道很特殊，有點像鹹酥雞、乖乖或童年吃的鹹餅，但充滿油蔥酥味道，也不會太鹹，如果配著茶吃，「一口接一口停不下來」。

劉里長火雞肉飯是由民族里長劉宗源所開，店裡大塊的火雞肉飯配上特殊口感的醬汁，許多饕客都會耐著性子排隊品嘗，還有煎虱目魚肚、綜合涼菜、魯油豆腐等，都是必點的美味配菜，還曾上過國際影音平台Netflix「世界小吃」亞洲篇，講述雞肉飯的傳承故事。

劉宗源說，屬於嘉義市的伴手禮並不多，本來想做成麵，但試驗後感覺不太好，用一般的餅吃起來又不特別，既然嘉義市的特色小吃是火雞肉飯，乾脆做成火雞肉飯的米餅，讓大家也能把火雞肉飯當成伴手禮送給親朋好友。

劉宗源今天在店裡請客人吃，不少客人都說「火雞肉飯也能做成米餅喔！」「吃起來軟硬適中」和「很好吃」等語，客人好評不斷。