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豪雨過後 阿里山鄉達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑

2019-08-11 13:27聯合報 記者魯永明╱即時報導

利奇馬颱風過境，為嘉義縣阿里山鄉1天帶來逾200毫米豪雨，前總統馬英九上周參訪的八八風災重建區山美村達娜伊谷自然生態園區，雨後出現瀑布群，飛瀑傾瀉而下，搭配雲霧繚繞，有如置身風景畫，站在吊橋上觀賞相當壯觀，遊客驚艷，紛紛拿手機相機攝錄大自然美景。

山美社區發展協會臉書貼出達娜伊谷飛瀑美景， 傾瀉瀑布山壁，因生態豐富，昆蟲種類很多，鄒族人稱為「蟲蟲山」，豪雨過後雨量多，瀑布群就越壯觀，站在山美大橋、福美吊橋或達娜伊谷吊橋，都能清楚看見叢山峻嶺間瀑布群，若未再降大雨，飛瀑就會變成涓涓細流，可說是「限時飛瀑美景 」。

社區說，「蟲蟲山」經歷85年賀伯颱風侵襲，沖刷出大片山壁，再經10年前莫拉克八八風災等天災，造成地形地貌改變，部分翠綠山林，變成光禿禿的岩石峭壁，逢豪大雨就有水流從山壁洩流而下。

八八風災阿里山降高達3000毫米雨量，摧毀鄒族20多年心血努力保育達娜伊谷溪，災後經行政院重建會、縣府及紅十字會等民間團體支持及災民努力，2011年重新開園，成為絕處逢生典範， 外漂年輕人紛紛回山上，鯝魚導覽、鄒族舞蹈、吊橋風光、品味鄒族風味餐吸引遊客。

嘉義氣象站說，山區大埔鄉及阿里山鄉累計24小時超過200毫米雨量，幸豪雨未持續；阿里山公路今天未中斷，森林遊樂區也未封園，水土保持局發布土石流警戒溪流，包括紅色警戒的嘉縣梅山鄉太和村、瑞峰村、阿里山鄉里佳村、茶山村；黃色警戒的阿里山鄉來吉村、新美村。

利奇馬颱風過境，為嘉義縣阿里山鄉1天帶來逾200毫米豪雨，山美村達娜伊谷自然生態...
利奇馬颱風過境，為嘉義縣阿里山鄉1天帶來逾200毫米豪雨，山美村達娜伊谷自然生態園區，雨後出現瀑布群，飛瀑傾瀉而下，搭配雲霧繚繞，有如置身風景畫。圖／取自山美社區發展協會
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利奇馬颱風過境，為嘉義縣阿里山鄉1天帶來逾200毫米豪雨，山美村達娜伊谷自然生態...
利奇馬颱風過境，為嘉義縣阿里山鄉1天帶來逾200毫米豪雨，山美村達娜伊谷自然生態園區，雨後出現瀑布群，飛瀑傾瀉而下，搭配雲霧繚繞，有如置身風景畫。圖／取自山美社區發展協會
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利奇馬颱風過境，為嘉義縣阿里山鄉1天帶來逾200毫米豪雨，山美村達娜伊谷自然生態...
利奇馬颱風過境，為嘉義縣阿里山鄉1天帶來逾200毫米豪雨，山美村達娜伊谷自然生態園區，雨後出現瀑布群，飛瀑傾瀉而下，搭配雲霧繚繞，有如置身風景畫。圖／取自山美社區發展協會
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阿里山鄒族吊橋
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