他讓國產黑豆在雲林西螺復興 獲選產銷履歷達人

2019-08-11 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林黑豆農蔡財興，帶著一群西螺「不老農民」種黑豆，帶動西螺鎮黑豆復興；百大青農黃志偉，自創「牛埔頭蔬活農場」品牌，並獲得產銷履歷認證；漁民李宗燦用自然生態養殖文蛤，曾獲得全國模範漁民；他們三人今年都獲得農業委員會產銷履歷達人獎項。

52歲的蔡財興原經營汽車裝潢生意，成立「將軍企業社」，後來投入社區文史工作與農業，後來順勢成為農產行，因在地盛產醬油，他曾統計出西螺黑豆需求量高達1000公噸，但多數業者使用進口黑豆，因此創立黑豆產銷班，讓國產黑豆復興。

蔡財興帶著西螺農會黑豆產銷班建立「一期水稻與二期黑豆」輪作制度，經過多年努力，終於讓在地業者認同，讓失去的黑豆再次在家鄉出現，也成為農委會指定黑豆示範農場，並通過產銷履歷認。

他們所生產的黑豆1公斤可賣到240元，比一般國產黑豆160元均價要高，蔡財興已經有20多名契作農民，一年合計可生產40到60公噸，產量居全台第二，蔡財興說，要用紀錄片《不老騎士》精神帶領老農種黑豆。

黃志偉來自東勢鄉，曾在精密機械設計公司上班，是個有穩定薪水的主管，6年前為照顧雙親返鄉並開始投入農業，以無毒不傷害土地方式栽種綠蘆筍，並自創品牌獲得產銷履歷認證，更榮獲百大青農。

他說，要栽植出品質優良的綠蘆筍，水分掌握是關鍵，水太少、筍不嫩，水太多、根易爛，綠蘆筍通常在清晨採收，收成要馬上分級、修剪整齊，經過一天冷藏後便可送貨。

他現在與全聯合作，從初期6家到目前18家，銷量穩定成長，今年更進軍到台北花博農民市集展售綠蘆筍，獲得相當不錯成績。

台西鄉漁民李宗燦前年獲得全國模範漁民的他，在養殖過程中堅持環境友善，採低密度、科技化、無用藥的自然生態養殖文蛤，並善用益生菌來改善養殖環境克服文蛤養殖產業困境。