紙風車台中場租借風波 蔡易餘挺李永豐邀返鄉演2場

2019-08-11 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



紙風車劇團因台中場租借問題，取消演出，劇團執行長李永豐派人控告律師葉慶元在臉書上批評紙風車「19年來拿政府3.6億，敢說沒拿公家一毛錢？」妨害紙風車名譽；立委洪慈庸挺紙風車，邀請來台中演出4場次；嘉義縣立委蔡易餘也挺紙風車，邀請李永豐帶團員回嘉演出2場。

蔡易餘臉書貼文說「抹黑紙風車，只會扼殺孩子的歡樂!」，他多次邀請紙風車來嘉義縣演出，今年將再次邀請他們來嘉，目前敲定 10月12日朴子場、12月7日水上場(地點之後會再公布)，喜歡他們的大、小朋友，敬請期待。

蔡易餘說，紙風車劇團走過27個年頭，帶給無數孩子歡樂與笑聲。尤其在資源缺乏的嘉義縣，每一場次，都能看見團隊盡心盡力的演出，台上一分鐘，台下十年功，從青少年反毒戲劇工程、319兒童藝術工程到368兒童藝術工程等等，整個舞台的設計規劃，以及戲劇中豐富的教育意義，讓孩童留下深刻的美好回憶。

蔡易餘表示，紙風車執行長李永豐，大家稱他為「美國仔」，出生嘉義縣布袋鎮，是咱最親的家己人，認識美國仔的朋友都知道，個性阿莎力，愛說笑，親切無距離，但只要開始工作，態度馬上嚴謹起來，只為每場完美的演出，即使活動當天遇到大雨，只要活動前雨停，甚至演出時雨勢不影響現場演出，絕對不會讓大家失望，看著台下大、小朋友穿著雨衣看完全程，時而興奮、時而笑容，這些畫面都令人感動。