親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一句話讓乖孫帶89歲奶奶去旅行！ 4年走過29個國家公園

台灣暴紅品牌被「山寨」 只因當初省3千元？

紙風車台中場租借風波 蔡易餘挺李永豐邀返鄉演2場

2019-08-11 11:48聯合報 記者魯永明╱即時報導

紙風車劇團因台中場租借問題，取消演出，劇團執行長李永豐派人控告律師葉慶元在臉書上批評紙風車「19年來拿政府3.6億，敢說沒拿公家一毛錢？」妨害紙風車名譽；立委洪慈庸挺紙風車，邀請來台中演出4場次；嘉義縣立委蔡易餘也挺紙風車，邀請李永豐帶團員回嘉演出2場。

蔡易餘臉書貼文說「抹黑紙風車，只會扼殺孩子的歡樂!」，他多次邀請紙風車來嘉義縣演出，今年將再次邀請他們來嘉，目前敲定 10月12日朴子場、12月7日水上場(地點之後會再公布)，喜歡他們的大、小朋友，敬請期待。

蔡易餘說，紙風車劇團走過27個年頭，帶給無數孩子歡樂與笑聲。尤其在資源缺乏的嘉義縣，每一場次，都能看見團隊盡心盡力的演出，台上一分鐘，台下十年功，從青少年反毒戲劇工程、319兒童藝術工程到368兒童藝術工程等等，整個舞台的設計規劃，以及戲劇中豐富的教育意義，讓孩童留下深刻的美好回憶。

蔡易餘表示，紙風車執行長李永豐，大家稱他為「美國仔」，出生嘉義縣布袋鎮，是咱最親的家己人，認識美國仔的朋友都知道，個性阿莎力，愛說笑，親切無距離，但只要開始工作，態度馬上嚴謹起來，只為每場完美的演出，即使活動當天遇到大雨，只要活動前雨停，甚至演出時雨勢不影響現場演出，絕對不會讓大家失望，看著台下大、小朋友穿著雨衣看完全程，時而興奮、時而笑容，這些畫面都令人感動。

蔡易餘透過臉書及line群組，發起「我嘉義人我挺紙風車劇團」、「我挺咱家己人李永豐+1」，引起嘉義鄉親熱烈回響，紛紛上網表達支持。紙風車表示，368鄉鎮市區兒童藝術工程，性質屬於公益演出，所須費用完全是由民間募款而來，不向政府拿任何補助，也沒有向參與看戲的民眾收取任何款項。

紙風車劇團因台中場租借問題，取消演出，劇團執行長李永豐派人控告律師葉慶元，嘉義縣...
紙風車劇團因台中場租借問題，取消演出，劇團執行長李永豐派人控告律師葉慶元，嘉義縣立委蔡易餘(右二)挺紙風車，邀請李永豐(左)帶團員回嘉演出2場。圖／取自蔡易餘臉書
分享

紙風車嘉義蔡易餘
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

雲林麥寮新住民機車考照輔導班 助取得駕照

2019-08-11 11:35

19歲「小青農」當青農大使 將推廣科技農業友善土壤

2019-08-11 07:38

新化市場「金雞母」委外 攤商陳情

2019-08-10 23:54

綠色梯田 將種在新化市場屋頂

2019-08-10 23:51

從小管「肥水」19歲變農業大使

2019-08-10 23:46

作伙呷百二 花甲食堂「抵嘉」

2019-08-10 23:41

台南「限定」美味飄香 盼吸港客

2019-08-10 23:40

開紅單降交通傷亡？ 科技執法+加強民眾教育

2019-08-10 23:27

警察局長上任 南市嚴抓闖紅燈一周 取締數多5倍

2019-08-10 23:25

杜絕傷害毛小孩！台南強力查緝違法販售捕獸鋏

2019-08-10 19:34

美食餐具用租的 雲林推廣減少一次性垃圾

2019-08-10 17:31

花甲食堂揭牌 黃敏惠：作伙呷百二

2019-08-10 14:15

台南推以功代金 這2方法可減少空汙又獻愛心

2019-08-10 13:49

8月起闖紅燈大執法 台南交通傷亡平均每日少3件

2019-08-10 13:06

南瀛薪傳鄭子太極拳協會開班 免費教拳歡迎學習健身

2019-08-10 12:45

8億蓋台南新化果菜市場 攤商：金雞母冷藏庫卻委外？

2019-08-10 11:41

7月是教孝報恩月不是鬼月 噶瑪噶居寺法會供品濟弱勢

2019-08-10 11:38

北港燈藝薪傳不斷 百年花燈永續發光

2019-08-10 11:34

印刷廠排放各種顏色汙水 排水溝、河川大變色

2019-08-10 10:31

讓孩子接受大師指導！朴子公所邀資深彩繪師教畫

2019-08-10 09:36

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

傅崐萁開球驚艷全場 網友驚呼：被政治耽誤的投手

2019-08-10 18:53

新竹市立棒球場開拆 新球場預計110年完工

2019-08-10 16:23

蘇花改明年全線通車 擬同步開放大客車直達花蓮

2019-08-10 15:25

每天廚餘170噸 柯Ｐ自爆看到「這個」就很生氣

2019-08-11 10:07

全台首座無人機考照場落腳苗栗 玩家力挺合法化

2019-08-11 07:38

士林「天空樹遊戲場」有吊梯也能攀爬 還有星星燈

2019-08-10 18:12

土地公泡麵被打包 廟公這麼回應感動許多人

2019-08-10 23:12

高雄科技取締超速 預訂11月執法

2019-08-10 13:07

公車停靠區違停亂象多 桃市2個月來取締檢舉140件

2019-08-10 17:57

金門大橋重要時刻 林佳龍見證主橋最後基樁澆灌

2019-08-10 18:04

看過來！國產咖啡豆評鑑出爐了 阿里山大贏家

2019-08-10 17:58

影／前立委林國慶「俠義」 募168萬助解決小林裁判費

2019-08-10 19:35

嘉義縣咖啡豆超強！拿全國特等獎等三分之二獎座

2019-08-10 17:53

為一顆香甜脆的芭樂 新加坡遊客直飛高雄農村

2019-08-10 16:27

影／來看黑翅鳶抓老鼠！台中霧峰黑翅鳶米打進全聯

2019-08-11 00:05

金門連日爆高溫台電機組傳故障 恐分區停電

2019-08-10 12:36

北埔南外社區蝴蝶祭 村民扛蝶神熱鬧遊行

2019-08-10 13:50

颱風離境快速轉熱 新北動員清除登革熱孳生源防疫

2019-08-10 12:43

西螺太平媽祖籃球營 孩子打出健康與平安

2019-08-10 14:03

影／部落頭目女兒牽線 台北非洲鼓遇見花蓮豐年祭

2019-08-10 16:32

大學姐林筱淇訂「公務倫理」 綠營譏：觀旅局變觀禮局

2019-08-10 19:32

南瀛薪傳鄭子太極拳協會開班 免費教拳歡迎學習健身

2019-08-10 12:45

鐵管疑未綁牢滑落 清潔隊員執勤遭撞頭部身亡

2019-08-10 16:16

台灣基進陳柏惟惜別高雄轉戰台中 民進黨公職站台力挺

2019-08-10 23:34

士林前港公園「天空樹」 身障孩子可高空滑索

2019-08-10 12:13

8月起闖紅燈大執法 台南交通傷亡平均每日少3件

2019-08-10 13:06

中颱利奇馬遠離 高雄刮8級強陣風 路樹不敵強風傾倒

2019-08-10 12:03

金門大橋五墩主橋基樁 全數完成

2019-08-10 16:25

利奇馬走後豪雨發威 高雄山區土石泥流阻斷交通

2019-08-11 08:43

紙風車跳過台中 洪慈庸協調爭取演出4場

2019-08-10 14:37

影／全台首座無人機考照場 苗栗市河濱公園設置完成

2019-08-10 23:32

花甲食堂揭牌 黃敏惠：作伙呷百二

2019-08-10 14:15

國定古蹟墓園石獅失而復得 重新安座村民買「乖乖」拜

2019-08-10 22:28

台中東勢路面崩塌50公尺 警呼籲注意行車安全

2019-08-10 13:52

來高雄就是要粧美美！高雄10大化粧品伴手禮網路票選

2019-08-10 12:04

利奇馬離境 桃園環保局總動員清出72噸垃圾

2019-08-10 12:42

19歲「小青農」當青農大使 將推廣科技農業友善土壤

2019-08-11 07:38

台東再奪小馬世界賽冠軍 小將今掃街接受英雄式歡迎

2019-08-10 16:49

田中鎮三光里里長賄選下台 補選5名選將誰出線？

2019-08-10 19:30

嘉義市「將婚／新婚」講座 情侶邊玩邊打造新婚藍圖

2019-08-10 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top