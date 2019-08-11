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雲林麥寮新住民機車考照輔導班 助取得駕照

2019-08-11 11:35聯合報 記者李京昇╱即時報導

麥寮戶政事務所、雲林縣社會關懷協會與嘉義監理站東勢分站聯合舉辦「麥寮轄區新住民機車考照輔導班計畫」，昨天開課，吸引不少新住民參加，由專業講師傳授應考祕訣，幫助新住民媽媽安心騎機車上路。

縣長張麗善表示，新住民出外活動主要的代步工具以機車為主，但107年11月1日起，機車考照筆試新增60題情境試題題庫，筆試題庫總數突破1700題，對於新住民而言，考題難度大幅提高。

且無照駕駛不僅要被罰鍰6000元至1萬2000元不等，萬一發生事故還可能面臨生命財產損失，因此課程特別針對新住民需求設計多國語言題庫，協助新住民順利取得機車駕照以及認識我國交通法規及行車禮儀。

民政處指出，課程由專業師資講授機踏車考照須知及考試重點、多國語言題庫測驗及現場模擬路考等，課程結束後並協助學員報名考照事宜，尚未考取機車駕照且有接受輔導需求的新住民朋友，歡迎向各戶政事務所洽詢相關開課時間。

免費考照輔導班，上課時間為8月10日至8月31日，每周六、周日上午9至12時及下午1至4時，中午也提供午餐，每場課程均聘請臨時托育人員，讓需照顧6歲以下小朋友的新住民媽媽也可安心參加課程。

由麥寮戶政事務所、雲林縣社會關懷協會與嘉義監理站東勢分站聯合舉辦「麥寮轄區新住民...
由麥寮戶政事務所、雲林縣社會關懷協會與嘉義監理站東勢分站聯合舉辦「麥寮轄區新住民機車考照輔導班計畫」，昨天開課，吸引不少新住民參加。圖／縣府提供
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新住民駕照語言
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