19歲「小青農」當青農大使 將推廣科技農業友善土壤

2019-08-11 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣太保市19歲「小青農」張家銘，日前獲選農委會及外交部「青年農業大使」，本月中旬將赴泰國農業訪問，張的父親張耿赫是今年鴻海科技農業賽冠軍，他坦言從小跟父親學科技農業，重視環境及友善土壤植栽，這次任農業大使可助自己拓展國際視野。

張家銘表示，農業大使選拔是從百大青農，及農業相關科系學生挑人選，這次共有百餘人報名，他透過學校老師推薦參加遴選，並以家中農田液態肥水管理系統，說明從小到大跟著父親學習友善土壤、永續耕作農業價值觀。

他說，從小跟家人種田，也看到父親轉型溫室栽培後，為達成科技農業有效、完整應用，自行設計規畫、專人寫程式，完成「離地栽培之水分及肥分管理系統」，透過農業科技，讓植物栽培過程適當施肥，也要補充土壤有機質，讓務農不只是種田、賣蔬果賺錢，更要做到友善土壤，與環境、土地共存共榮。

張耿赫說，科技農業除應用科學儀器、自動化設備，背後還有許多數據，管理者應該讓數據呈現邏輯與因果，讓農業栽培更精緻、更受控制。