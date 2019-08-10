美食餐具用租的 雲林推廣減少一次性垃圾

2019-08-10 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣環保志工群英會今天在虎尾廳登場，來自全縣16支志工隊、280位志工共襄盛舉，「環保啦啦隊」、「環保金頭腦」、「環境保衛戰」、「資源分類王」等4項競賽，各鄉鎮志工卯足全力大PK，過程十分精彩，各項冠軍隊將代表雲林縣於10月26日到環保署參加全國賽。

雲林縣長張麗善說，藉由環保群英大賽，讓辛苦為社區費心費力的環保志工，不僅只會打掃做好環保，也利用比賽機會，大家動動金頭腦，彼此學習更多環保知識，相互交流傳達環境教育，為環保盡更多心力。

她指出，4項競賽優勝隊將代表雲林參加全國決賽，相信雲林代表隊一定能發揮團隊精神，爭取全國賽最佳成績，為雲林爭光。

「環保啦啦隊」、「環保金頭腦」、「環境保衛戰」及「資源分類王」等4項比賽，以「環保啦啦隊」熱力四射最受矚目，參賽隊伍無不發揮創意，利用生活中的物品資源，融合環保精心設計服裝及編舞，既環保又精彩。

環保金頭腦、環境保衛戰及資源分類王等競賽，則由志工隊員接力搶答，運用平時擔任志工所學的環保知識及時事進行考驗，比賽過程精彩又熱鬧，參賽者絞盡腦汁搶答，趣味十足。