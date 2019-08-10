嘉義市「將婚／新婚」講座 情侶邊玩邊打造新婚藍圖

2019-08-10 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府為準備步入禮堂的新人和預計邁進婚姻們的情侶開課，由專業講師帶領新婚夫妻體認婚姻中可能面對的問題與學會有效的溝通，今天首堂課即玩默契大考驗，從中探討共築生活願景的方法，打造新婚藍圖。

樹德科技大學兼任講師戴秉珊引用美國調查離婚原因前3名，包括金錢、孩子教養和婚姻忠誠；許多夫婦遇到爭吵時，一方直接離開現場，給予彼此冷靜，戴秉珊認為，雙方情緒冷靜是第一步，第二步是討論問題癥結點，夫妻一起解決問題找到折衷點，「婚姻類似於蹺蹺板」，相處之間不停地找尋平衡點，但當某一方不停地妥協，蹺蹺板終有一天會失衡。

嘉義市教育處舉辦「將婚／新婚學習講座」，8堂課程講述內容包括婚姻經營投資學、愛在對方的需求上和婚姻中的共識法則等，每堂課招收30人；結婚10年的戴秉珊分享自己與丈夫在婚姻中實際發生的案例，當面臨衝突時能巧妙的化解與處理。