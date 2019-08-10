親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

嘉義市「將婚／新婚」講座 情侶邊玩邊打造新婚藍圖

2019-08-10 17:18聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市政府為準備步入禮堂的新人和預計邁進婚姻們的情侶開課，由專業講師帶領新婚夫妻體認婚姻中可能面對的問題與學會有效的溝通，今天首堂課即玩默契大考驗，從中探討共築生活願景的方法，打造新婚藍圖。

樹德科技大學兼任講師戴秉珊引用美國調查離婚原因前3名，包括金錢、孩子教養和婚姻忠誠；許多夫婦遇到爭吵時，一方直接離開現場，給予彼此冷靜，戴秉珊認為，雙方情緒冷靜是第一步，第二步是討論問題癥結點，夫妻一起解決問題找到折衷點，「婚姻類似於蹺蹺板」，相處之間不停地找尋平衡點，但當某一方不停地妥協，蹺蹺板終有一天會失衡。

嘉義市教育處舉辦「將婚／新婚學習講座」，8堂課程講述內容包括婚姻經營投資學、愛在對方的需求上和婚姻中的共識法則等，每堂課招收30人；結婚10年的戴秉珊分享自己與丈夫在婚姻中實際發生的案例，當面臨衝突時能巧妙的化解與處理。

來自雲林的林姓消防員和沈姓牙醫助理交往3年多，預計明年元月步入禮堂，他們期盼在邁入婚姻前更了解彼此，並且學習婚姻經營之道，因常聽到他人說「相愛容易、相處難」。「將婚／新婚學習講座」可電洽（05）225-4321轉362，洽葉小姐，報名網址https://forms.gle/NWSUkF3ezgHSu64v7。

嘉義市教育處舉辦「將婚／新婚學習講座」，10多對即將結婚的情侶邊玩邊學習婚姻之道...
嘉義市教育處舉辦「將婚／新婚學習講座」，10多對即將結婚的情侶邊玩邊學習婚姻之道。記者姜宜菁／攝影
分享

婚姻嘉義夫妻
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

花甲食堂揭牌 黃敏惠：作伙呷百二

2019-08-10 14:15

台南推以功代金 這2方法可減少空汙又獻愛心

2019-08-10 13:49

8月起闖紅燈大執法 台南交通傷亡平均每日少3件

2019-08-10 13:06

南瀛薪傳鄭子太極拳協會開班 免費教拳歡迎學習健身

2019-08-10 12:45

8億蓋台南新化果菜市場 攤商：金雞母冷藏庫卻委外？

2019-08-10 11:41

7月是教孝報恩月不是鬼月 噶瑪噶居寺法會供品濟弱勢

2019-08-10 11:38

北港燈藝薪傳不斷 百年花燈永續發光

2019-08-10 11:34

印刷廠排放各種顏色汙水 排水溝、河川大變色

2019-08-10 10:31

讓孩子接受大師指導！朴子公所邀資深彩繪師教畫

2019-08-10 09:36

李佳芬農舍設警衛亭 雲縣：改善期滿須拆

2019-08-09 23:39

社區防災事 雲嘉南培訓防災士

2019-08-09 23:23

東聖里長 南市首位「防災士」

2019-08-09 23:19

南警「護老」貼紙 助失智者回家

2019-08-09 23:17

嘉義朴子鴨母寮大排防汛道 突坍60公尺

2019-08-09 23:07

「如果我意外獲得200萬」 他用3點提醒年輕人金錢觀

2019-08-09 20:18

慈濟921震災20年回顧展 當年賑災志工分享正能量

2019-08-09 18:55

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

影／無風雨防汛道路崩塌60公尺 嘉義縣府打鋼板樁補強

2019-08-09 17:05

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

小林村國賠案裁判費 韓國瑜婉謝捐助要個人負責解決

2019-08-09 18:20

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

超跑給員工開、月薪50K起跳 老闆：待員工要像家人

2019-08-09 19:52

影／睽違2年 石門水庫溢洪道「洩洪」聲勢磅礡

2019-08-09 18:47

彰化敬老禮金沒了？王惠美：只是排富 不要債留子孫

2019-08-09 20:22

8億蓋台南新化果菜市場 攤商：金雞母冷藏庫卻委外？

2019-08-10 11:41

清潔隊員掃街遭撞顱內出血 花蓮市長前往探視

2019-08-09 18:28

「如果我意外獲得200萬」 他用3點提醒年輕人金錢觀

2019-08-09 20:18

新竹市立棒球場開拆 新球場預計110年底完工

2019-08-10 16:23

苗21線南庄鄉東河村路段 路基坍塌數十公尺

2019-08-09 21:50

颱風天市長不在 桃市吵成一團

2019-08-09 23:45

少女心爆發！迪士尼公主鐵粉快衝台中草悟道

2019-08-09 19:22

影／台中落石、樹倒、淹水、停電都來 警消立即排除

2019-08-10 09:55

影／先後造訪吾拉魯茲 蔡、馬咖啡喜好度大不同

2019-08-09 18:44

蘇花改明年全線通車 擬同步開放大客車直達花蓮

2019-08-10 15:25

金門連日爆高溫台電機組傳故障 恐分區停電

2019-08-10 12:36

撿便宜！台中天津曬衣節 逾300家1件只要50、100元

2019-08-10 08:06

你的一票決定漁光島的風貌 8月13日至18日票選

2019-08-10 10:30

西螺太平媽祖籃球營 孩子打出健康與平安

2019-08-10 14:03

利奇馬外環引進西南氣流 台東昨夜到清晨颳焚風

2019-08-10 10:29

印刷廠排放各種顏色汙水 排水溝、河川大變色

2019-08-10 10:31

北埔南外社區蝴蝶祭 村民扛蝶神熱鬧遊行

2019-08-10 13:50

士林前港公園「天空樹」 身障孩子可高空滑索

2019-08-10 12:13

智慧建築長怎樣？衣櫥可避難 浴缸長者輕鬆泡

2019-08-10 08:07

中颱利奇馬遠離 高雄刮8級強陣風 路樹不敵強風傾倒

2019-08-10 12:03

8月起闖紅燈大執法 台南交通傷亡平均每日少3件

2019-08-10 13:06

颱風過後 基隆全市路邊收費停車格12日恢復收費

2019-08-09 22:00

佛光山大藏經系列活動開幕 警車護送珍貴經典參展

2019-08-09 18:33

高雄深夜颳強風 鳳山鷹架倒塌幸無傷亡

2019-08-10 11:22

女神來了！温貞菱、瑞莎聯手接力 新北女力迴響熱烈

2019-08-10 09:54

金管處邀祖孫3代齊步走 漫步中山林健康又溫馨

2019-08-10 11:42

萬人泳渡、環湖路跑…日月潭推運動旅遊風拚觀光

2019-08-10 00:00

為一顆香甜脆的芭樂 新加坡遊客直飛高雄農村

2019-08-10 16:27

高雄科技取締超速 預訂11月執法

2019-08-10 13:07

花甲食堂揭牌 黃敏惠：作伙呷百二

2019-08-10 14:15

南瀛薪傳鄭子太極拳協會開班 免費教拳歡迎學習健身

2019-08-10 12:45

彰化幸福企業甄選 打造友善職場

2019-08-09 18:15

均薪6.7萬、超跑任開 全拓幸福企業 員工更賣力

2019-08-09 23:48

鐵管疑未綁牢滑落 清潔隊員執勤遭撞頭部身亡

2019-08-10 16:16

台中東勢路面崩塌50公尺 警呼籲注意行車安全

2019-08-10 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top