颱風來襲儲備血源 雲林後憲發動熱血獻愛

2019-08-10 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



風雨愈大捲袖捐愛的人更多，雲林縣後備憲兵協會擔心颱風來襲更需要血源，今天上午冒著風雨發動大規模捐血，斗六和西螺合計上千人風雨中熱血捐愛，令人感動。

由雲林縣後憲荷松協會和雲林憲兵隊發起的「憲出愛心」捐血列車，在斗六市捐血中心啟動，儘管颱風過境帶來風雨不斷，原以為捐血人數會減少，沒想到風雨愈大，熱血愈強，一早就擠滿人潮排隊等候捐血，一上午就逼近300袋。

雲林後憲協會理事長林太原和斗六區主任吳育權說，颱風侵襲血源的需求更多，使原本捉襟見肘的血庫，血量不足更加吃緊，原以為颱風天捐血的人可能不如預期，但沒想到熱血民眾依然人潮不斷，讓人感受到台灣人風雨生熱血，愛心如潮。

協辦的縣議員李建昇也是資深後憲，一早也發動親朋好友捐血，他說，雲林後憲每年舉辦捐血活動已持續十幾年歷史，雲林憲兵隊也大力支持，連休假的弟兄都回來響應捐血活動，公益愛心一起來，今年希望能突破1500袋，其中斗六預計捐出800袋。

林太原感謝各地企業更踴躍捐獻贈品，使捐血現場熱滾滾，不到中午就近300袋，預計下午可達800袋目標，一解血庫的燃眉之急。

西螺廣福宮也和西螺後憲也在廟前廣場舉辦愛心捐血，民眾響應熱烈，捐血者可獲西螺在地好米和醬油禮盒，吸引不少遊客踴躍挽袖獻愛，場面溫馨。