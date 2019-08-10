親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

颱風來襲儲備血源 雲林後憲發動熱血獻愛

2019-08-10 16:49聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

風雨愈大捲袖捐愛的人更多，雲林縣後備憲兵協會擔心颱風來襲更需要血源，今天上午冒著風雨發動大規模捐血，斗六和西螺合計上千人風雨中熱血捐愛，令人感動。

由雲林縣後憲荷松協會和雲林憲兵隊發起的「憲出愛心」捐血列車，在斗六市捐血中心啟動，儘管颱風過境帶來風雨不斷，原以為捐血人數會減少，沒想到風雨愈大，熱血愈強，一早就擠滿人潮排隊等候捐血，一上午就逼近300袋。

雲林後憲協會理事長林太原和斗六區主任吳育權說，颱風侵襲血源的需求更多，使原本捉襟見肘的血庫，血量不足更加吃緊，原以為颱風天捐血的人可能不如預期，但沒想到熱血民眾依然人潮不斷，讓人感受到台灣人風雨生熱血，愛心如潮。

協辦的縣議員李建昇也是資深後憲，一早也發動親朋好友捐血，他說，雲林後憲每年舉辦捐血活動已持續十幾年歷史，雲林憲兵隊也大力支持，連休假的弟兄都回來響應捐血活動，公益愛心一起來，今年希望能突破1500袋，其中斗六預計捐出800袋。

林太原感謝各地企業更踴躍捐獻贈品，使捐血現場熱滾滾，不到中午就近300袋，預計下午可達800袋目標，一解血庫的燃眉之急。

西螺廣福宮也和西螺後憲也在廟前廣場舉辦愛心捐血，民眾響應熱烈，捐血者可獲西螺在地好米和醬油禮盒，吸引不少遊客踴躍挽袖獻愛，場面溫馨。

雲林捐血站表示，入夏血庫庫存吃緊，4種血液庫存都偏低，在安全存量之下，已面臨缺血，雲林後憲今天與青商會及廣福宮等單位在斗六、西螺、林內，明天在虎尾舉辦捐血，預計可有1400袋進帳，可望化解眼下缺血危機。

雲林後憲協會和憲兵隊發動捐血解決血庫缺血，民眾響應熱烈。圖／雲林後憲提供
雲林後憲協會和憲兵隊發動捐血解決血庫缺血，民眾響應熱烈。圖／雲林後憲提供
分享
雲林後憲協會和憲兵隊發動捐血解決血庫缺血，各企業熱烈贊助贈品。圖／雲林後憲提供
雲林後憲協會和憲兵隊發動捐血解決血庫缺血，各企業熱烈贊助贈品。圖／雲林後憲提供
分享
雲林後憲協會和憲兵隊發動捐血解決血庫缺血，民眾響應熱烈。圖／雲林後憲提供
雲林後憲協會和憲兵隊發動捐血解決血庫缺血，民眾響應熱烈。圖／雲林後憲提供
分享

捐血中心斗六愛心
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

花甲食堂揭牌 黃敏惠：作伙呷百二

2019-08-10 14:15

台南推以功代金 這2方法可減少空汙又獻愛心

2019-08-10 13:49

8月起闖紅燈大執法 台南交通傷亡平均每日少3件

2019-08-10 13:06

南瀛薪傳鄭子太極拳協會開班 免費教拳歡迎學習健身

2019-08-10 12:45

8億蓋台南新化果菜市場 攤商：金雞母冷藏庫卻委外？

2019-08-10 11:41

7月是教孝報恩月不是鬼月 噶瑪噶居寺法會供品濟弱勢

2019-08-10 11:38

北港燈藝薪傳不斷 百年花燈永續發光

2019-08-10 11:34

印刷廠排放各種顏色汙水 排水溝、河川大變色

2019-08-10 10:31

讓孩子接受大師指導！朴子公所邀資深彩繪師教畫

2019-08-10 09:36

李佳芬農舍設警衛亭 雲縣：改善期滿須拆

2019-08-09 23:39

社區防災事 雲嘉南培訓防災士

2019-08-09 23:23

東聖里長 南市首位「防災士」

2019-08-09 23:19

南警「護老」貼紙 助失智者回家

2019-08-09 23:17

嘉義朴子鴨母寮大排防汛道 突坍60公尺

2019-08-09 23:07

「如果我意外獲得200萬」 他用3點提醒年輕人金錢觀

2019-08-09 20:18

慈濟921震災20年回顧展 當年賑災志工分享正能量

2019-08-09 18:55

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

影／無風雨防汛道路崩塌60公尺 嘉義縣府打鋼板樁補強

2019-08-09 17:05

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

小林村國賠案裁判費 韓國瑜婉謝捐助要個人負責解決

2019-08-09 18:20

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

超跑給員工開、月薪50K起跳 老闆：待員工要像家人

2019-08-09 19:52

影／睽違2年 石門水庫溢洪道「洩洪」聲勢磅礡

2019-08-09 18:47

彰化敬老禮金沒了？王惠美：只是排富 不要債留子孫

2019-08-09 20:22

8億蓋台南新化果菜市場 攤商：金雞母冷藏庫卻委外？

2019-08-10 11:41

清潔隊員掃街遭撞顱內出血 花蓮市長前往探視

2019-08-09 18:28

新竹市立棒球場開拆 新球場預計110年底完工

2019-08-10 16:23

「如果我意外獲得200萬」 他用3點提醒年輕人金錢觀

2019-08-09 20:18

苗21線南庄鄉東河村路段 路基坍塌數十公尺

2019-08-09 21:50

颱風天市長不在 桃市吵成一團

2019-08-09 23:45

少女心爆發！迪士尼公主鐵粉快衝台中草悟道

2019-08-09 19:22

影／台中落石、樹倒、淹水、停電都來 警消立即排除

2019-08-10 09:55

蘇花改明年全線通車 擬同步開放大客車直達花蓮

2019-08-10 15:25

影／先後造訪吾拉魯茲 蔡、馬咖啡喜好度大不同

2019-08-09 18:44

金門連日爆高溫台電機組傳故障 恐分區停電

2019-08-10 12:36

撿便宜！台中天津曬衣節 逾300家1件只要50、100元

2019-08-10 08:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top