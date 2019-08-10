名額秒殺！台南七寶海鮮宴 七股七寶海產入菜

2019-08-10 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南七股「七寶宴」每年甫推出即迅速報名額滿，也吸引許多外縣市朋友慕名前來，身為七股子弟的台南市長黃偉哲今天出席主持七寶宴啟動儀式，大力推薦全國民眾來七股品嚐優質海鮮、遊瀉湖爬鹽山，體驗夏日專屬的漁村特有風情。

黃偉哲表示，七股海鮮節舉辦多年已經頗負盛名，但能親身體驗美味的料理最實在，還可以摸赤嘴蛤、在地小旅行，今天的七寶宴，更是搶手，只要一推出就報名額滿。

七寶宴的食材為虱目魚、石斑、烏魚、吳郭魚、文蛤、白蝦及牡蠣，即為七股在地養殖。主廚由在地七股大寮社區鑫福外燴總舖師陳振東負責，以七寶海產入菜，

今年的七寶宴創意菜色共計9道，大文國小退休校長王明凱以食材及烹煮特色結合，譜上創意菜名，讓現場民眾感受七股七寶的鮮美滋味。五福賜海揚七股（烏魚子、軟絲、蝦餅、五味螺肉、封肉）、仲夏和風蚵迎笑、蔥蔥歲月憶石斑、風塵蒲蒲思慕情、醉臥江湖蝦味先、醋味相投鯛滿天、酥海濺香烏魚來、龍膽躍首啣瓜綿及肥蛤戲水樂陶然。