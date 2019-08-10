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嘉南療養院「多元模式治療」 改善嚴重認知功能障礙

2019-08-10 14:52聯合報 記者周宗禎╱即時報導

衛福部嘉南療養院設有「老人日間病房」，是台南市唯一健保給付的老人日間病房，民國91年即在台南市首先開辦，老人日間病房不只收治年長者，最近的成功案例是一名53歲男性，經過日間病房「全人的多元模式治療」，不但改善患者認知、復健效果也佳。

嘉南療養院表示，這名53歲男性，自述從小功課優異，大學畢業一直在台南工作，但由於個性及人格特質的關係，從年輕開始就玩賭博性電玩，造成家人困擾，工作人際互動很差。後來夜間外出玩電玩，騎車跌倒，當時疑似因血壓高有小中風情形。近一年來，家人發現個案記憶力變差，認知功能異常，生活作息不正常，且服藥不規則就醫，診斷為巴金森症，在其他醫院出院後，到嘉南療養院就醫。

嘉南療養院指出，院方全人醫療團隊除透過會談、檢驗、影像學檢查及三種知認知功能檢查確認診斷，釐清個案進老人日間病房前認知狀況、性格傾向以及其相關臨床身心健康狀況的改變而影響認知功能。

心理師並追蹤半年以後的認知功能變化，並配合觀察其在病房中的活動參與、規則理解、自我照顧等表現，更進一步的理解個案的整體認知功能改善。臨床失智分數(CDR分數)經過半年均由1分降到0.5分。

高年精神科譚宏斌醫師指出，老人憂鬱症因原有中風或巴金森氏症、合併嚴重認知功能障礙症經治療改善並不多見。個案復原狀況順利，推論與老人日間病房規畫的多元復健活動有很大關聯性，透過病房護理、職能治療師、臨床心理師等各職類醫事人員均於病房中規畫進行多元化的職能的肢體、技能訓練、心理師的認知加強等復健活動，讓病人病情得到很好改善。

院長鄭靜明表示，這是最近一年老人日間病房成功案例之一，這種全人的多元治療模式未來也可以作為國內長照2.0政策下之高齡病患認知改善、職能活動等復健規畫的參考。

嘉南療養院「全人多元模式治療」，改善嚴重認知功能障礙。圖/院方提供
嘉南療養院「全人多元模式治療」，改善嚴重認知功能障礙。圖/院方提供
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嘉南療養院「全人多元模式治療」，改善嚴重認知功能障礙。圖/院方提供
嘉南療養院「全人多元模式治療」，改善嚴重認知功能障礙。圖/院方提供
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