花甲食堂揭牌 黃敏惠：作伙呷百二

2019-08-10 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



社區老人共餐，作伙呷飯真正有家的溫度。嘉義市政府去年度推出新施政計畫「花甲食堂-作伙呷百二」，截至目前已有8處據點，每個單位市府核定補助20萬元，預計受惠約350人。培元花甲食堂今天揭牌，食堂特別準備8月精選主菜16道，嘉義市長黃敏惠開心地與長輩們用餐，「作伙呷百二」。

「放進人與人之間的關懷，社區的溫暖、可愛就是抵嘉。」黃敏惠談到，嘉義市今年新增核定7個老人共餐聚點，各據點的花甲食堂讓阿公、阿嬤感受到溫暖與關懷，擁有更好的健康飲食，讓年輕人創業就業更無後顧之憂。而嘉市高齡人口在今年4月已突破15%，「為老人設想等同於為少年人設想」，黃敏惠深思長照議題，要讓嘉義市成為台灣第一個「高齡友善城市」。

嘉義市培元長青關懷協會理事長涂煌延指出，培元花甲食堂的房屋用地是私人無償提供使用，由志工與廚師規畫餐食菜色，並由西區衛生所營養師提供專業服務。即日起試辦，每周一到周四中午11點20分開始共餐，65歲以上每餐30元、65歲以下每餐40元、低收免費，目前每天平均可服務培元里約22位里民並會持續增加服務人數。

吳鳳科技大學校長蔡宏榮表示，透過教育部「大學社會責任實踐計畫」以「在地連結」與「人才培育」為核心，學校納入餐飲、幼保、行銷等科系學生，以人為本，從在地出發，設計「活動式」的樂活餐飲、安全照顧機制規畫、高齡桌遊、長照宣導、健康體適能等課程，目前該校約有200位學生加入社區服務。

今年新增的花甲食堂分別為友忠長青進會、中庄社區發展協會、培元長青關懷協會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、經國社區發展協會、鳶尾花人文促進協會及東川社區發展協會。